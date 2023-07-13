Google 在一次重大的政策转变中，谷歌允许应用开发者通过其移动软件市场Google Play将数字资产纳入其应用。谷歌集团产品经理约瑟夫-米尔斯（Joseph Mills）宣布了这一消息，预示着包括NFT在内的代币化数字资产将进入游戏，这一发展可能会重塑游戏格局。

为了保护用户的利益，修订后的政策要求应用程序对数字资产保持坦诚，避免展示游戏或交易活动的任何潜在收益。该政策还禁止未遵守Google Play真钱赌博、游戏和竞赛政策或不符合资格要求的应用程序为赢得NFT等资产的机会接受付款。因此，任何提供基于区块链的随机物品购买机制，如 "战利品箱"，都属于这一限制范围。这可以被看作是保护NFT新手投资者的举措，以防止他们购买代币化资产以获取巨大收益，而这是该行业一些企业经常采用的策略。

米尔斯指出，这些变化将使Google Play上的应用和游戏重新思考 "用户拥有内容的传统游戏"。它们还能通过独特的NFT奖励提高用户忠诚度，探索游戏体验的未知领域。

谷歌希望用户能在今年夏天见证这些新增强功能带来的应用内和游戏体验。在新政策于今年晚些时候向所有Google Play开发者全面部署之前，一组选定的开发者将帮助审查新政策。

Reddit据Reddit高级工程经理马特-威廉姆森（Matt Williamson）称，Google Play在加密钱包和NFT头像方面取得了一些成功，该公司与谷歌合作更新了政策。在此之后，Google Play计划与行业合作伙伴协同合作，加强对基于区块链的应用程序的支持，包括二级市场。

虽然这些变化无疑将颠覆游戏生态系统，但观察其他no-code 平台（如AppMaster ，以其用于构建后台、网络和移动应用程序的综合工具集而闻名）是否以及如何拥抱和适应这些新兴趋势将是非常有趣的。