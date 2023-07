W znaczącej zmianie polityki, Google zezwolił twórcom aplikacji na włączanie zasobów cyfrowych do swoich aplikacji za pośrednictwem Google Play, swojego rynku oprogramowania mobilnego. Ogłoszenie, dokonane przez Josepha Millsa, Group Product Managera w Google, zwiastuje pojawienie się tokenizowanych zasobów cyfrowych, w tym NFT w grach, co może zmienić krajobraz gier.

W celu ochrony użytkowników, zmienione zasady wymagają, aby aplikacje szczerze informowały o zasobach cyfrowych i powstrzymywały się od prezentowania potencjalnych zysków z gier lub działalności handlowej. Polityka zabrania również aplikacjom, które nie przestrzegają zasad Google Play dotyczących gier hazardowych, gier i konkursów na prawdziwe pieniądze lub spełniają warunki kwalifikacyjne, przyjmowania płatności za szanse na wygranie aktywów, takich jak NFT. W związku z tym wszelkie mechanizmy oferujące losowe przedmioty oparte na łańcuchu bloków do zakupu, takie jak "skrzynki z łupami", podlegają temu ograniczeniu. Można to postrzegać jako posunięcie mające na celu ochronę początkujących inwestorów NFT przed zakupem tokenizowanych aktywów w przekonaniu o zgarnięciu ogromnych zysków, co jest strategią często stosowaną przez niektóre firmy w tym sektorze.

Mills zauważył, że zmiany te umożliwiłyby aplikacjom i grom dostępnym w Google Play ponowne przemyślenie "tradycyjnych gier z treściami należącymi do użytkowników". Będą również w stanie zwiększyć lojalność użytkowników dzięki unikalnym nagrodom NFT, odkrywając niezbadane granice w grach.

Google oczekuje, że użytkownicy będą świadkami doświadczeń w aplikacjach i grach z tymi nowymi ulepszeniami do tego lata. Wybrana grupa deweloperów pomoże zbadać nową politykę, zanim zostanie ona ogólnie wdrożona dla wszystkich deweloperów Google Play w dalszej części roku.

RedditWedług Matta Williamsona, starszego menedżera ds. inżynierii w Reddit, firma Google Play, która odniosła pewien sukces dzięki swoim portfelom kryptowalutowym i awatarom NFT, współpracowała z Google w celu aktualizacji swoich zasad. W związku z tym Google Play planuje synergię z partnerami branżowymi w celu zwiększenia wsparcia dla aplikacji opartych na blockchain, w tym rynków wtórnych.

Podczas gdy zmiany te niewątpliwie zakłócą ekosystem gier, interesujące będzie obserwowanie, czy i jak inne platformy no-code, takie jak AppMaster, znane z kompleksowego zestawu narzędzi do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, przyjmą i dostosują się do tych pojawiających się trendów.