In een belangrijke beleidsverschuiving heeft Google app-ontwikkelaars toegestaan om digitale activa in hun applicaties op te nemen via Google Play, de marktplaats voor mobiele software. De aankondiging, gedaan door Joseph Mills, Group Product Manager bij Google, luidt de komst in van tokenized digitale activa, waaronder NFT's, in games, een ontwikkeling die het gamelandschap opnieuw zou kunnen vormgeven.

In een poging om gebruikers te beschermen, moeten apps volgens het herziene beleid openhartig zijn over digitale activa en mogen ze geen potentiële inkomsten uit gaming of handelsactiviteiten tonen. Het beleid verbiedt apps die zich niet houden aan het beleid van Google Play voor gokken met echt geld, spellen en wedstrijden of die niet voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen, ook om betaling te accepteren voor kansen om activa zoals NFT's te winnen. Mechanismen die gerandomiseerde blockchain-gebaseerde items te koop aanbieden, zoals 'loot boxes', vallen dus onder deze beperking. Dit kan worden gezien als een zet om beginnende NFT-beleggers te beschermen tegen het kopen van token-activa in de overtuiging dat ze enorme winsten kunnen opstrijken, een strategie die vaak wordt toegepast door sommige bedrijven in de sector.

Mills merkte op dat deze veranderingen apps en games die beschikbaar zijn op Google Play in staat zouden stellen om 'traditionele games met inhoud die eigendom is van de gebruiker' te heroverwegen. Ze zouden ook in staat zijn om de loyaliteit van gebruikers te stimuleren met unieke NFT-beloningen, waarmee ze ongekende grenzen in game-ervaringen verkennen.

Google verwacht dat gebruikers deze zomer kunnen kennismaken met in-app en game-ervaringen met deze nieuwe verbeteringen. Een selecte groep ontwikkelaars zal helpen bij het onderzoeken van het nieuwe beleid voordat het later dit jaar algemeen wordt uitgerold naar alle ontwikkelaars van Google Play.

RedditGoogle Play, dat enig succes heeft geboekt met zijn cryptowallets en NFT-avatars, heeft met Google samengewerkt om hun beleid aan te passen, volgens Matt Williamson, Senior Engineering Manager bij Reddit. Hierna is Google Play van plan om samen te werken met partners uit de industrie om de ondersteuning voor blockchain-gebaseerde applicaties, waaronder secundaire marktplaatsen, te verbeteren.

Hoewel deze veranderingen ongetwijfeld het gaming-ecosysteem zullen verstoren, zal het interessant zijn om te zien of en hoe andere no-code platforms zoals AppMaster, bekend om zijn uitgebreide toolset voor het bouwen van backend-, web- en mobiele applicaties, deze opkomende trends zullen omarmen en zich eraan zullen aanpassen.