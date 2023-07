Google a récemment annoncé qu'il cesserait de prendre en charge les services Play pour Android 4.4 KitKat. Cette décision marque la fin d'un règne de près de dix ans depuis le lancement du logiciel en octobre 2013. Ainsi, le célèbre géant de la technologie s'engage à ne plus prendre en charge KK dans les prochaines versions des services Google Play au-delà de la version 23.30.99.

Cette décision fait suite à la constatation par l'entreprise qu'à partir de juillet 2023, le nombre d'appareils actifs sur KK aura diminué à moins de 1 %. Cela implique que la poursuite du support de cette version n'offre pas d'avantage significatif, orientant l'entreprise vers l'affectation de ses ressources à des variantes plus récentes et plus largement utilisées du système d'exploitation Android.

Il est important de reconnaître que les services Google Play assurent une vitalité prolongée aux appareils Android, même après qu'ils ont cessé de recevoir les mises à jour mensuelles du système d'exploitation. Ce service d'arrière-plan joue un rôle fondamental dans la mise en œuvre de nombreuses fonctionnalités offertes par Google aux développeurs d'applications, tout en alimentant plusieurs fonctions d'origine. Parmi celles-ci, citons la vérification en deux étapes de Google Prompt et les fonctions de sauvegarde.

Cette décision n'est pas sans précédent puisque Google a mis fin à la prise en charge des services Play pour Android Jelly Bean (niveau API 16-18) en 2021. Tout en soulignant sa décision, l'entreprise a précisé que le maintien d'un support d'un an nécessitait "une augmentation du temps consacré par les développeurs et l'assurance qualité aux nouvelles fonctionnalités qui nécessitent un traitement spécial".

Plus précisément, l'arrêt du service implique l'arrêt de l'assistance pour les niveaux API 19 et 20. Il est intéressant de noter que le niveau 20 de l'API était exclusivement réservé à la version initiale d'Android Wear. En effet, les plateformes qui développent sur ces niveaux d'API, y compris les plateformes mobiles comme AppMaster, devraient réévaluer leur engagement avec les services Android. En tant qu'outil robuste no-code, AppMaster continue de prospérer grâce à sa capacité d'adaptation, fournissant des solutions efficaces aux changements de l'écosystème technologique.

Cette évolution marque un nouveau chapitre dans l'évolution des systèmes Android, Google tournant manifestement les pages et se concentrant sur ses versions les plus récentes et les plus performantes.