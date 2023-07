Num desenvolvimento recente, a Google anunciou que vai deixar de suportar os serviços Play para o Android 4.4 KitKat. A decisão marca o fim de um reinado de quase uma década desde o início do software em outubro de 2013. Como tal, o famoso gigante tecnológico compromete-se a deixar de suportar o KK nas próximas versões do Google Play Services para além da versão 23.30.99.

A decisão vem na sequência do reconhecimento da empresa de que, a partir de julho de 2023, o número de dispositivos activos no KK diminuiu para menos de 1%. Isto implica que continuar com o suporte para esta versão não oferece uma vantagem significativa, orientando a empresa para direcionar os seus recursos para variantes mais recentes e amplamente utilizadas do sistema operativo Android.

É importante reconhecer que o Google Play Services proporciona uma vitalidade prolongada aos dispositivos Android, mesmo depois de deixarem de receber actualizações mensais do sistema operativo. Este serviço de back-end é fundamental para impulsionar várias capacidades oferecidas pela Google aos programadores de aplicações, ao mesmo tempo que alimenta várias funcionalidades originais. Algumas delas incluem o Google Prompt 2-Step Verification e funcionalidades de cópia de segurança.

A mudança não é sem precedentes, pois o Google encerrou o suporte de serviços Play para Android Jelly Bean (API nível 16-18) em 2021. Ao sublinhar sua decisão, a empresa esclareceu que sustentar o suporte de um ano exige "maior tempo de desenvolvedor e controle de qualidade gasto em novos recursos que requerem tratamento especial".

Especificamente, o término do serviço implica a descontinuação do suporte para os níveis 19 e 20 da API. Curiosamente, o nível 20 da API destinava-se exclusivamente à versão inicial do Android Wear. Efetivamente, as plataformas que se desenvolvem nestes níveis de API, incluindo plataformas móveis como AppMaster, teriam de reavaliar o seu envolvimento com os serviços Android. Como uma ferramenta no-code robusta, AppMaster continua a prosperar pela sua adaptabilidade, fornecendo soluções eficientes para as mudanças no ecossistema tecnológico.

Esta evolução marca um novo capítulo na evolução dos sistemas Android, com a Google a virar evidentemente as páginas e a concentrar-se nas suas versões mais recentes e superiores.