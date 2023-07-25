Yakın tarihli bir gelişmede Google, kalıcı Android 4.4 KitKat için Play hizmetleri desteğini sonlandıracağını duyurdu. Karar, yazılımın Ekim 2013'te başlatılmasından bu yana on yıla yakın bir saltanatın sonunu işaret ediyor. Bu itibarla, ünlü teknoloji devi, 23.30.99 sürümünün ötesinde Google Play hizmetlerinin gelecek sürümlerinde artık KK'yi desteklemeyeceğini taahhüt ediyor.

Karar, şirketin Temmuz 2023 itibarıyla KK'deki aktif cihaz sayısının %1'in altına düştüğünü kabul etmesinin ardından geldi. Bu, bu sürümü desteklemeye devam etmenin, şirketi kaynaklarını Android işletim sisteminin daha yeni ve yaygın olarak kullanılan varyantlarına yönlendirmeye yönlendirmesi açısından önemli bir avantaj sağlamadığı anlamına gelir.

Google Play hizmetlerinin, aylık işletim sistemi güncellemelerini almayı bıraktıktan sonra bile Android cihazlara daha fazla canlılık sağladığını kabul etmek önemlidir. Bu arka uç hizmeti, Google tarafından uygulama geliştiricilere sunulan birden çok yeteneğin yanı sıra çeşitli birinci taraf özelliklerin desteklenmesi açısından temeldir. Bunlardan bazıları, Google İstemi 2 Adımlı Doğrulama ve yedekleme özelliklerini içerir.

Google, Android Jelly Bean (API seviyesi 16-18) için Play hizmetleri desteğini 2021'de sonlandırdığından, bu hareket emsalsiz değil. Şirket, kararının altını çizerken, bir yıl boyunca süren desteğin sürdürülmesinin "yeni uygulamalar için daha fazla geliştirici ve harcanan QA süresi" gerektirdiğini açıkladı. özel işlem gerektiren özellikler.'

Spesifik olarak, hizmetin sonlandırılması, API seviyeleri 19 ve 20 için desteğin kesilmesi anlamına gelir. İlginç bir şekilde, API seviyesi 20, yalnızca Android Wear'ın ilk sürümü içindi. Etkili bir şekilde, AppMaster gibi mobil platformlar da dahil olmak üzere bu API düzeylerinde gelişen platformların, Android hizmetleriyle etkileşimlerini yeniden değerlendirmeleri gerekecektir. Güçlü bir no-code araç olan AppMaster, teknoloji ekosistemindeki değişikliklere verimli çözümler sunarak uyarlanabilirliği konusunda gelişmeye devam ediyor.

Bu açılım, Google'ın sayfaları çevirdiği ve daha yeni ve üstün sürümlerine odaklandığı Android sistemlerinin evriminde yeni bir bölümü işaret ediyor.