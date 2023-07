In een recente ontwikkeling heeft Google aangekondigd dat het stopt met het ondersteunen van Play services voor het duurzame Android 4.4 KitKat. De beslissing markeert het einde van een bijna tien jaar durende regeerperiode sinds de introductie van de software in oktober 2013. De gerenommeerde techgigant belooft KK niet langer te ondersteunen in nieuwe versies van Google Play Services na versie 23.30.99.

De beslissing volgt op de erkenning van het bedrijf dat vanaf juli 2023 het aantal actieve apparaten op KK is afgenomen tot minder dan 1%. Dit betekent dat het voortzetten van de ondersteuning voor deze versie geen significant voordeel biedt, waardoor het bedrijf zijn middelen richt op recentere en breder gebruikte varianten van het Android-besturingssysteem.

Het is belangrijk om te weten dat Google Play services Android-apparaten blijven ondersteunen, zelfs nadat ze geen maandelijkse OS-updates meer ontvangen. Deze backend service is van fundamenteel belang voor het aansturen van meerdere mogelijkheden die Google biedt aan app-ontwikkelaars, terwijl het ook verschillende functies van de eerste partij aanstuurt. Enkele hiervan zijn Google Prompt 2-Step Verificatie en back-upfuncties.

De stap is niet ongekend, aangezien Google in 2021 een einde maakte aan de ondersteuning van Play Services voor Android Jelly Bean (API-niveau 16-18). Terwijl het bedrijf zijn beslissing onderstreepte, verduidelijkte het dat het ondersteunen van een jaar lang 'meer ontwikkelaars- en QA-tijd nodig heeft voor nieuwe functies die een speciale behandeling vereisen'.

Specifiek houdt de beëindiging van de service in dat de ondersteuning voor API-niveaus 19 en 20 wordt stopgezet. Interessant genoeg was API-niveau 20 exclusief voor de eerste release van Android Wear.

Deze ontwikkeling markeert een nieuw hoofdstuk in de evolutie van Android-systemen, waarbij Google duidelijk de bladzijden omslaat en zich richt op zijn nieuwere en superieure versies.