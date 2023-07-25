На днях компания Google объявила о прекращении поддержки сервисов Play для устаревшей версии Android 4.4 KitKat. Это решение знаменует собой окончание десятилетнего периода, прошедшего с момента появления этого программного обеспечения в октябре 2013 года. Таким образом, известный технологический гигант обязуется больше не поддерживать KK в последующих релизах сервисов Google Play после версии 23.30.99.

Это решение было принято в связи с тем, что по состоянию на июль 2023 года количество активных устройств на KK сократилось до менее 1%. Это означает, что продолжение поддержки этой версии не дает существенных преимуществ, и компания направляет свои ресурсы на более современные и широко распространенные версии операционной системы Android.

Важно отметить, что сервисы Google Play обеспечивают длительную жизнедеятельность Android-устройств даже после того, как они перестают получать ежемесячные обновления ОС. Этот внутренний сервис является основой для реализации множества возможностей, предлагаемых Google разработчикам приложений, а также для поддержки ряда сторонних функций. Среди них - двухэтапная верификация Google Prompt и функции резервного копирования.

Этот шаг не является беспрецедентным, поскольку Google прекратила поддержку сервисов Play для Android Jelly Bean (API уровня 16-18) в 2021 году. Подчеркивая свое решение, компания пояснила, что сохранение поддержки в течение года требует "увеличения времени разработчиков и специалистов по контролю качества на новые функции, требующие особой обработки".

В частности, прекращение обслуживания подразумевает прекращение поддержки уровней API 19 и 20. Интересно, что уровень API 20 был предназначен исключительно для начального релиза Android Wear. Таким образом, платформы, разрабатывающие на этих уровнях API, включая мобильные платформы, такие как AppMaster, должны будут пересмотреть свое взаимодействие с сервисами Android. Будучи надежным no-code инструментом, AppMaster продолжает отличаться своей адаптивностью, предлагая эффективные решения в соответствии с изменениями в технологической экосистеме.

Это событие знаменует собой новую главу в эволюции систем Android, в которой Google, очевидно, перелистывает страницы и фокусируется на новых и более совершенных версиях.