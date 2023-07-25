في تطور حديث ، أعلنت Google أنها ستتوقف عن دعم خدمات Play لنظام Android 4.4 KitKat الدائم. يمثل القرار نهاية عهد يقترب من عقد من الزمن منذ بدء البرنامج مرة أخرى في أكتوبر 2013. على هذا النحو ، يلتزم عملاق التكنولوجيا الشهير بعدم دعم KK في الإصدارات القادمة من خدمات Google Play بعد إصدار 23.30.99.

يأتي القرار بعد اعتراف الشركة بأنه اعتبارًا من يوليو 2023 ، تضاءل عدد الأجهزة النشطة على KK إلى أقل من 1 ٪. هذا يعني أن الاستمرار في دعم هذا الإصدار لا يقدم ميزة كبيرة ، مما يوجه الشركة نحو توجيه مواردها إلى المتغيرات الأكثر حداثة والمستخدمة على نطاق واسع من نظام التشغيل Android.

من المهم الاعتراف بأن خدمات Google Play توفر حيوية ممتدة لأجهزة Android حتى بعد توقفها عن تلقي تحديثات نظام التشغيل الشهرية. تعد خدمة الواجهة الخلفية هذه أساسية في توجيه الإمكانات المتعددة التي تقدمها Google لمطوري التطبيقات مع تشغيل العديد من ميزات الطرف الأول. تتضمن بعض هذه الميزات التحقق بخطوتين من Google Prompt وميزات النسخ الاحتياطي.

هذه الخطوة ليست غير مسبوقة حيث أنهت Google دعم خدمات Play لنظام التشغيل Android Jelly Bean (مستوى API 16-18) في عام 2021. وبينما أكدت الشركة على قرارها ، أوضحت أن الحفاظ على الدعم لمدة عام يتطلب زيادة مطور البرامج ووقت ضمان الجودة الذي يقضيه على الجديد الميزات التي تتطلب معالجة خاصة.

على وجه التحديد ، يعني إنهاء الخدمة إيقاف دعم مستويي API 19 و 20. ومن المثير للاهتمام ، أن مستوى API 20 كان حصريًا للإصدار الأولي من Android Wear. بشكل فعال ، الأنظمة الأساسية التي يتم تطويرها على مستويات واجهة برمجة التطبيقات هذه ، بما في ذلك الأنظمة الأساسية للجوّال مثل AppMaster ، ستحتاج إلى إعادة تقييم تفاعلها مع خدمات Android. كأداة قوية no-code ، يستمر AppMaster في الازدهار من خلال قدرته على التكيف ، مما يوفر حلولًا فعالة للتغييرات في النظام البيئي التكنولوجي.

يمثل هذا الكشف فصلاً جديدًا في تطور أنظمة Android ، حيث من الواضح أن Google تقلب الصفحات وتركز على إصداراتها الأحدث والمتفوقة.