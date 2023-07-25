最近，谷歌宣布将停止对Android 4.4 KitKat的Play服务支持。这一决定标志着该软件自 2013 年 10 月发布以来近十年的统治宣告结束。因此，这家知名的科技巨头承诺，在即将发布的 Google Play 服务 23.30.99 版本之后，将不再支持 KK。

做出这一决定是因为该公司认识到，截至 2023 年 7 月，KK 上的活跃设备数量已减少到不足 1%。这意味着，继续支持该版本并不会带来显著优势，公司将把资源转向更新颖、使用更广泛的安卓操作系统变体。

值得注意的是，即使在安卓设备停止接收每月的操作系统更新后，谷歌播放服务仍能为其提供更长的生命力。这项后台服务是谷歌向应用开发者提供多种功能的基础，同时也为多项第一方功能提供动力。其中包括 Google Prompt 2-Step Verification 和备份功能。

此举并非史无前例，因为谷歌已于 2021 年终止了 Play 服务对 Android Jelly Bean（API 级别 16-18）的支持。在强调其决定的同时，该公司澄清说，持续一年的支持需要 "增加开发人员和 QA 的时间，用于需要特殊处理的新功能"。

具体来说，终止服务意味着停止对 API 19 级和 20 级的支持。有趣的是，API 等级 20 只适用于 Android Wear 的初始版本。实际上，基于这些 API 级别开发的平台，包括AppMaster 等移动平台，都需要重新评估与 Android 服务的关系。作为一款强大的no-code 工具，AppMaster 将继续以其适应性而茁壮成长，为技术生态系统的变化提供高效的解决方案。

这标志着安卓系统的发展翻开了新的篇章，谷歌显然正在翻开新的一页，并将重点放在更新、更优的版本上。