Circle to Search : le nouveau mécanisme de recherche basé sur les gestes de Google dévoilé pour les appareils Android

Dans une étape importante vers l'amélioration de l'expérience et de l'interaction utilisateur, Google a dévoilé une fonctionnalité de recherche révolutionnaire pour les téléphones mobiles Android, baptisée Circle to Search . Cette fonctionnalité innovante permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches à l'aide de gestes uniques tels que toucher, surligner, gribouiller et même encercler, brisant ainsi les barrières entre les applications et la recherche Google.

Le géant de la technologie prévoit que ce développement rationalisera l'utilisation de la recherche Google. Par exemple, les utilisateurs peuvent désormais répondre à leurs requêtes en temps réel, tout en regardant une vidéo, en parcourant des photos dans une application sociale ou en engageant une conversation via un service de messagerie, sans changer d'application.

Cependant, le nom « Circle to Search » pourrait donner une fausse idée de la fonctionnalité complète de la fonctionnalité, compte tenu du large éventail de gestes qu'elle prend en charge au-delà du simple cercle. Il lance non seulement une recherche par des gestes circulaires, mais également en interagissant avec le texte ou les images à l'écran.

On peut utiliser le geste d'encerclement pour identifier des éléments dans une vidéo ou une photo - par exemple, encercler un élément présenté dans une vidéo culinaire pour en savoir plus. De plus, des gestes plus pratiques comme taper ou glisser peuvent également lancer une recherche. Les utilisateurs peuvent appuyer sur le nom d'un restaurant pendant une conversation pour récupérer ses détails, ou parcourir une chaîne de mots pour instancier une recherche, a précisé Google.

Pour les demandes liées à quelque chose de visuel à l’écran, les utilisateurs peuvent encercler ou griffonner la partie ciblée. Google suggère aux utilisateurs d'encercler les lunettes de soleil portées par un créateur de vidéo ou de griffonner sur leurs bottes pour extraire des éléments associés sur Google, illustrant ainsi la polyvalence de cette fonction de recherche unique. Cette fonctionnalité de « gribouillage » est efficace aussi bien pour les textes que pour les images.

Le géant des moteurs de recherche déclare également que le résultat des requêtes de recherche sera influencé par la question unique de l'utilisateur et les produits Google Labs auxquels il est abonné. Les résultats traditionnels peuvent suffire pour une simple recherche de texte, mais pour la « recherche multiple », terme utilisé par Google pour désigner une combinaison d'images et de texte, une IA générative sera probablement utilisée. Si l'utilisateur fait partie de l'expérience Search Generative Experience (SGE) de Google via Google Labs, il pourra bénéficier de réponses alimentées par l'IA, semblables à d'autres requêtes SGE.

Google estime que cette nouvelle forme de recherche intégrée s'avérera efficace, permettant aux utilisateurs de lancer une recherche à partir de n'importe quelle application ou de prendre une capture d'écran pour servir de rappel pour rechercher ultérieurement un élément particulier.

Le géant de la technologie prévoit de déployer Circle to Search le 31 janvier, en commençant par les smartphones de la série Galaxy S24 récemment annoncés lors d'un récent événement Samsung. Les appareils Android premium, notamment le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, prendront également en charge cette fonctionnalité. Progressivement, une gamme plus large de smartphones Android pourra accueillir cette fonctionnalité, a assuré Google. Au fil du temps, la fonctionnalité sera disponible dans toutes les langues et régions où ces smartphones sont accessibles.

Des plates-formes telles que AppMaster, qui prennent en charge le développement d'applications low-code ou no-code, peuvent potentiellement bénéficier de telles fonctionnalités de pointe, améliorant ainsi l'interface utilisateur et l'expérience dans une gamme d'applications.