Circle to Search: Google'ın Android Cihazlar için Yeni Harekete Dayalı Arama Mekanizması Tanıtıldı

Kullanıcı deneyimini ve etkileşimini geliştirmeye yönelik önemli bir adım olarak Google, Android cep telefonları için Circle to Search olarak adlandırılan devrim niteliğinde bir arama özelliğini tanıttı. Bu yenilikçi özellik, kullanıcıların dokunma, vurgulama, karalama ve hatta daire içine alma gibi benzersiz hareketleri kullanarak arama yapmasına olanak tanıyarak uygulamalar ile Google Arama arasındaki engelleri ortadan kaldırır.

Teknoloji devi, bu gelişmenin Google Arama kullanımını kolaylaştıracağını öngörüyor. Örneğin, kullanıcılar artık bir video izlerken, bir sosyal uygulamadaki fotoğraflara göz atarken veya bir mesajlaşma servisi üzerinden sohbet ederken, uygulamayı değiştirmeden sorularını gerçek zamanlı olarak yanıtlayabiliyor.

Ancak, 'Aranacak Daire' adı, daire içine almanın ötesinde desteklediği çok çeşitli hareketler göz önüne alındığında, özelliğin tam işlevselliğini yanlış temsil edebilir. Sadece daire çizme hareketleriyle değil, aynı zamanda ekrandaki metin veya görüntülerle etkileşim kurarak da bir arama başlatıyor.

Bir video veya fotoğraftaki öğeleri tanımlamak için daire içine alma hareketi kullanılabilir; örneğin, bir yemek videosunda yer alan bir öğenin hakkında daha fazla bilgi edinmek için daire içine alınması. Üstelik dokunma veya kaydırma gibi daha pratik hareketler de aramayı başlatabilir. Google, kullanıcıların bir sohbet sırasında ayrıntılarını almak için bir restoranın adına dokunabileceğini veya bir arama başlatmak için bir dizi kelimeyi kaydırabileceğini belirtti.

Ekrandaki görsel bir şeyle ilgili sorular için kullanıcılar hedeflenen kısmı daire içine alabilir veya karalayabilir. Google, kullanıcıların bir video oluşturucunun taktığı güneş gözlüklerini daire içine almalarını veya botlarının üzerine karalama yaparak ilgili öğeleri Google'da bulmalarını öneriyor ve bu da bu benzersiz arama özelliğinin çok yönlülüğünü gösteriyor. Bu 'karalama' özelliği hem metinler hem de resimler için etkilidir.

Arama motoru devi, arama sorgularının çıktısının kullanıcının benzersiz sorusundan ve abone olduğu Google Labs ürünlerinden etkileneceğini de belirtiyor. Basit bir metin araması için geleneksel sonuçlar yeterli olabilir, ancak Google'ın resim ve metin birleşimi için kullandığı terim olan 'çoklu arama' için üretken bir yapay zekanın kullanılması muhtemeldir. Kullanıcının, Google Labs aracılığıyla Google'ın Arama Üretken Deneyimi (SGE) deneyinin bir parçası olması durumunda, diğer SGE sorgularına benzer yapay zeka destekli yanıtlardan yararlanabilir.

Google, bu yeni entegre arama biçiminin etkili olacağına, kullanıcıların herhangi bir uygulama içinden arama başlatmasına veya daha sonra belirli bir öğeyi ararken hatırlatma görevi görecek bir ekran görüntüsü almasına olanak tanıyacağına inanıyor.

Teknoloji devi, yakın zamanda düzenlenen bir Samsung etkinliğinde yeni duyurulan Galaxy S24 Serisi akıllı telefonlardan başlayarak Circle to Search'ü 31 Ocak'ta piyasaya sürmeyi planlıyor. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro dahil premium Android cihazlar da bu özelliği destekleyecektir. Google, yavaş yavaş daha geniş bir Android akıllı telefon yelpazesinin bu özelliği karşılayabileceğini garanti etti. Zamanla bu özellik, bu akıllı telefonların erişilebildiği tüm dillerde ve bölgelerde kullanıma sunulacak.

low-code veya no-code uygulama geliştirmeyi destekleyen AppMaster gibi platformlar, bu tür son teknoloji özelliklerden potansiyel olarak yararlanabilir ve böylece çeşitli uygulamalarda kullanıcı arayüzünü ve deneyimi geliştirebilir.