Circle to Search: presentato il nuovo meccanismo di ricerca basato sui gesti di Google per i dispositivi Android

In un passo significativo verso il miglioramento dell'esperienza e dell'interazione dell'utente, Google ha presentato una funzione di ricerca rivoluzionaria per i telefoni cellulari Android, denominata Circle to Search . Questa funzionalità innovativa consente agli utenti di effettuare ricerche utilizzando gesti unici come toccare, evidenziare, scarabocchiare e persino cerchiare, abbattendo le barriere tra le app e Ricerca Google.

Il gigante della tecnologia prevede che questo sviluppo semplificherà l’utilizzo di Ricerca Google. Ad esempio, gli utenti possono ora soddisfare le loro domande in tempo reale, mentre guardano un video, sfogliano foto in un'app social o intraprendono una conversazione su un servizio di messaggistica, senza cambiare applicazione.

Tuttavia, il nome "Cerchia per cercare" potrebbe travisare la funzionalità completa della funzione, considerando l'ampia gamma di gesti che supporta oltre al semplice cerchio. Non solo avvia una ricerca attraverso gesti circolari, ma anche interagendo con il testo o le immagini sullo schermo.

È possibile utilizzare il gesto del cerchio per identificare gli elementi in un video o in una foto, ad esempio cerchiando un elemento presente in un video di cibo per saperne di più. Inoltre, anche gesti più pratici come toccare o scorrere possono avviare una ricerca. Gli utenti possono toccare il nome di un ristorante durante una chat per recuperarne i dettagli o scorrere una stringa di parole per avviare una ricerca, ha ulteriormente elaborato Google.

Per richieste relative a qualcosa di visivo sullo schermo, gli utenti possono cerchiare o scarabocchiare sulla parte mirata. Google suggerisce agli utenti di cerchiare gli occhiali da sole indossati da un creatore di video o scarabocchiare sui propri stivali per estrarre articoli correlati su Google, illustrando la versatilità di questa funzione di ricerca unica. Questa funzione "scarabocchio" è efficace sia per i testi che per le immagini.

Il colosso dei motori di ricerca afferma inoltre che l'output delle query di ricerca sarà influenzato dalla domanda unica dell'utente e dai prodotti Google Labs a cui è abbonato. I risultati tradizionali possono essere sufficienti per una semplice ricerca testuale, ma per la “ricerca multipla”, il termine di Google per una combinazione di immagini e testo, è probabile che venga utilizzata un’intelligenza artificiale generativa. Se l'utente dovesse far parte dell'esperimento Search Generative Experience (SGE) di Google tramite Google Labs, potrebbe usufruire di risposte basate sull'intelligenza artificiale simili ad altre query SGE.

Google ritiene che questa nuova forma di ricerca integrata si rivelerà di grande impatto, consentendo agli utenti di avviare una ricerca da qualsiasi app o di acquisire uno screenshot da utilizzare come promemoria per la ricerca successiva di un particolare elemento.

Il colosso della tecnologia prevede di lanciare Circle to Search il 31 gennaio, a partire dagli smartphone della serie Galaxy S24 appena annunciati in un recente evento Samsung. Anche i dispositivi Android premium, inclusi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, supporteranno questa funzionalità. A poco a poco, una gamma più ampia di smartphone Android sarà in grado di ospitare questa funzionalità, ha assicurato Google. Nel tempo, la funzionalità sarà disponibile in tutte le lingue e in tutte le regioni in cui questi smartphone sono accessibili.

Piattaforme come AppMaster, che supporta lo sviluppo di app low-code o no-code, possono potenzialmente trarre vantaggio da tali funzionalità all'avanguardia, migliorando così l'interfaccia utente e l'esperienza in una vasta gamma di applicazioni.