Круг для поиска: новый механизм поиска Google на основе жестов для устройств Android

Сделав важный шаг на пути к улучшению пользовательского опыта и взаимодействия, Google представил революционную функцию поиска для мобильных телефонов Android, получившую название Circle to Search . Эта инновационная функция позволяет пользователям выполнять поиск с помощью уникальных жестов, таких как касание, выделение, написание текста и даже кружение, преодолевая барьеры между приложениями и поиском Google.

Технический гигант ожидает, что эта разработка упростит использование поиска Google. Например, пользователи теперь могут отвечать на свои запросы в режиме реального времени — во время просмотра видео, просмотра фотографий в социальном приложении или участия в разговоре через службу обмена сообщениями, не переключая приложение.

Однако название «Круг для поиска» может искажать полную функциональность функции, учитывая широкий спектр жестов, которые она поддерживает, помимо простого кружения. Он не только инициирует поиск с помощью жестов, но и взаимодействуя с текстом или изображениями на экране.

Жест обведения можно использовать для идентификации элементов в видео или фотографии — например, обведя предмет, показанный в видеоролике о еде, чтобы узнать о нем больше. Более того, более практичные жесты, такие как касание или пролистывание, также могут запустить поиск. Пользователи могут нажать на название ресторана во время чата, чтобы получить подробную информацию о нем, или провести по строке слов, чтобы запустить поиск, уточняет Google.

По вопросам, связанным с чем-то визуальным на экране, пользователи могут обвести или написать на целевой части. Google предлагает пользователям обводить солнцезащитные очки, которые носит создатель видео, или писать на ботинках, чтобы найти соответствующие элементы в Google, иллюстрируя универсальность этой уникальной функции поиска. Эта функция «каракули» эффективна как для текста, так и для изображений.

Гигант поисковых систем также заявляет, что на результат поисковых запросов будут влиять уникальный вопрос пользователя и продукты Google Labs, на которые они подписаны. Традиционных результатов может быть достаточно для простого текстового поиска, но для «мультипоиска» (термин Google, обозначающий комбинацию изображений и текста), скорее всего, будет использоваться генеративный ИИ. Если пользователь примет участие в эксперименте Google Search Generative Experience (SGE) через Google Labs, он сможет получить ответы на основе искусственного интеллекта, аналогичные другим запросам SGE.

Google полагает, что эта новая форма интегрированного поиска окажется эффективной, позволяя пользователям начинать поиск из любого приложения или делать снимки экрана, которые будут служить напоминанием о необходимости поиска определенного элемента позже.

Технический гигант планирует представить Circle to Search 31 января, начиная с недавно анонсированных смартфонов серии Galaxy S24 на недавнем мероприятии Samsung. Устройства Android премиум-класса, включая Pixel 8 и Pixel 8 Pro, также будут поддерживать эту функцию. Постепенно эта функция появится на более широком спектре Android-смартфонов, заверили в Google. Со временем эта функция будет доступна на всех языках и в регионах, где доступны эти смартфоны.

Такие платформы, как AppMaster, поддерживающие разработку приложений low-code или no-code, потенциально могут извлечь выгоду из таких передовых функций, тем самым улучшая пользовательский интерфейс и удобство работы с целым рядом приложений.