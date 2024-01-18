Circle to Search：Google 推出适用于 Android 设备的全新手势搜索机制

为了增强用户体验和交互，Google 推出了一项革命性的 Android 手机搜索功能，称为“Circle to Search” ，这是朝着增强用户体验和交互迈出的重要一步。这项创新功能使用户能够使用独特的手势进行搜索，例如点击、突出显示、涂鸦，甚至画圈，打破应用程序和 Google 搜索之间的障碍。

这家科技巨头预计这一发展将简化谷歌搜索的使用。例如，用户现在可以在观看视频、在社交应用程序中浏览照片或通过消息服务进行对话时实时满足他们的查询，而无需切换应用程序。

然而，考虑到它支持的手势不仅仅是圈圈，“Circle to Search”这个名称可能会歪曲该功能的完整功能。它不仅通过画圈手势启动搜索，还通过与屏幕上的文本或图像交互来启动搜索。

人们可以使用圈出手势来识别视频或照片中的元素 - 例如，圈出食物视频中的某个项目以了解更多信息。此外，更实用的手势（例如点击或滑动）也可以启动搜索。谷歌进一步解释说，用户可以在聊天过程中点击餐厅名称来获取其详细信息，或者滑动一串单词来实例化搜索。

对于与屏幕上的视觉内容相关的查询，用户可以在目标部分上圈出或涂写。谷歌建议用户可以圈出视频创作者佩戴的太阳镜，或者在靴子上乱涂乱画，以在谷歌上找到相关项目，这说明了这种独特搜索功能的多功能性。这种“涂鸦”功能对于文本和图像都有效。

这家搜索引擎巨头还表示，搜索查询的输出将受到用户独特问题和他们订阅的谷歌实验室产品的影响。传统结果可能足以满足简单的文本搜索，但对于“多重搜索”（谷歌表示图像和文本组合的术语），可能会使用生成式人工智能。如果用户通过 Google 实验室参与 Google 搜索生成体验 (SGE) 实验，他们可以利用类似于其他 SGE 查询的 AI 驱动响应。

谷歌相信，这种新形式的集成搜索将被证明是有影响力的，它允许用户从任何应用程序内开始搜索，或者截取屏幕截图作为稍后搜索特定项目的提醒。

这家科技巨头计划于 1 月 31 日推出 Circle to Search，首先是在最近的三星活动中新发布的 Galaxy S24 系列智能手机。包括 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 在内的高级 Android 设备也将支持该功能。谷歌保证，越来越多的 Android 智能手机将逐渐能够适应这一功能。随着时间的推移，该功能将在所有语言和可访问这些智能手机的地区提供。

AppMaster等支持low-code或no-code应用程序开发的平台可以从此类尖端功能中受益，从而增强一系列应用程序的用户界面和体验。