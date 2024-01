Circle to Search: het nieuwe op gebaren gebaseerde zoekmechanisme van Google onthuld voor Android-apparaten

In een belangrijke stap in de richting van het verbeteren van de gebruikerservaring en interactie heeft Google een revolutionaire zoekfunctie voor mobiele Android-telefoons onthuld, genaamd Circle to Search . Met deze innovatieve functie kunnen gebruikers zoekopdrachten uitvoeren met behulp van unieke gebaren, zoals tikken, markeren, krabbelen en zelfs cirkelen, waardoor barrières tussen apps en Google Zoeken worden doorbroken.

De technologiegigant verwacht dat deze ontwikkeling het gebruik van Google Zoeken zal stroomlijnen. Gebruikers kunnen nu bijvoorbeeld in realtime hun vragen beantwoorden - terwijl ze een video bekijken, door foto's bladeren in een sociale app of een gesprek voeren via een berichtenservice, zonder van applicatie te wisselen.

De naam 'Circle to Search' kan echter een verkeerde voorstelling geven van de volledige functionaliteit van de functie, gezien het brede scala aan gebaren dat het ondersteunt, meer dan alleen maar cirkelen. Het initieert niet alleen een zoektocht door middel van cirkelende gebaren, maar ook door interactie met de tekst of beelden op het scherm.

Je kunt het cirkelgebaar gebruiken om elementen in een video of foto te identificeren. Je kunt bijvoorbeeld een item uit een voedselvideo omcirkelen om er meer over te weten. Bovendien kunnen ook meer praktische gebaren zoals tikken of vegen een zoekopdracht starten. Gebruikers kunnen tijdens een chat op de naam van een restaurant tikken om de details ervan op te halen, of over een reeks woorden vegen om een ​​zoekopdracht te starten, legt Google verder uit.

Voor vragen over iets visueels op het scherm kunnen gebruikers het beoogde gedeelte omcirkelen of krabbelen. Google suggereert dat gebruikers de zonnebril van een videomaker kunnen omcirkelen of op hun laarzen kunnen krabbelen om gerelateerde items op Google te selecteren, wat de veelzijdigheid van deze unieke zoekfunctie illustreert. Deze 'krabbel'-functie is effectief voor zowel teksten als afbeeldingen.

De zoekmachinegigant stelt ook dat de output van de zoekopdrachten wordt beïnvloed door de unieke vraag van de gebruiker en de Google Labs-producten waarop hij zich abonneert. Voor een eenvoudige tekstzoekopdracht volstaan ​​traditionele resultaten misschien, maar voor ‘multisearch’, de term van Google voor een combinatie van afbeeldingen en tekst, zal waarschijnlijk een generatieve AI worden gebruikt. Als de gebruiker via Google Labs deelneemt aan het Search Genative Experience (SGE)-experiment van Google, kan hij gebruik maken van AI-aangedreven antwoorden die vergelijkbaar zijn met andere SGE-zoekopdrachten.

Google is van mening dat deze nieuwe vorm van geïntegreerd zoeken impactvol zal blijken te zijn, waardoor gebruikers vanuit elke app een zoekopdracht kunnen starten of een screenshot kunnen maken als herinnering voor het later zoeken naar een bepaald item.

De technologiegigant is van plan Circle to Search op 31 januari uit te rollen, te beginnen met de nieuw aangekondigde Galaxy S24 Series-smartphones tijdens een recent Samsung-evenement. Premium Android-apparaten, waaronder de Pixel 8 en Pixel 8 Pro, zullen de functie ook ondersteunen. Geleidelijk aan zal een groter aantal Android-smartphones deze functie kunnen ondersteunen, verzekerde Google. Na verloop van tijd zal de functie beschikbaar zijn in alle talen en regio’s waar deze smartphones toegankelijk zijn.

Platforms zoals de AppMaster, die de ontwikkeling van low-code of no-code -apps ondersteunt, kunnen potentieel profiteren van dergelijke geavanceerde functies, waardoor de gebruikersinterface en ervaring voor een reeks applicaties worden verbeterd.