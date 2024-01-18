دائرة البحث: تم الكشف عن آلية البحث الجديدة المستندة إلى الإيماءات من Google لأجهزة Android

في خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة المستخدم وتفاعله، كشفت Google عن ميزة بحث ثورية للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام Android، والتي تمت صياغتها باسم "دائرة البحث" . تتيح هذه الميزة المبتكرة للمستخدمين إجراء عمليات البحث باستخدام إيماءات فريدة مثل النقر والتظليل والخربشة وحتى الدوران وكسر الحواجز بين التطبيقات وبحث Google.

ويتوقع عملاق التكنولوجيا أن هذا التطور سيعمل على تبسيط استخدام بحث Google. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الآن الرد على استفساراتهم في الوقت الفعلي - أثناء مشاهدة مقطع فيديو، أو تصفح الصور في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في محادثة عبر خدمة المراسلة، دون تبديل التطبيق.

ومع ذلك، فإن اسم "Circle to Search" قد يحرف الوظيفة الكاملة للميزة، مع الأخذ في الاعتبار النطاق الواسع من الإيماءات التي تدعمها بما يتجاوز مجرد الدوران. فهو لا يبدأ عملية البحث من خلال إيماءات الدوران فحسب، بل أيضًا من خلال التفاعل مع النص أو الصور الموجودة على الشاشة.

يمكن للمرء استخدام إيماءة الدوران لتحديد العناصر الموجودة في مقطع فيديو أو صورة - على سبيل المثال، وضع دائرة حول عنصر موجود في فيديو طعام لمعرفة المزيد عنه. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا للإيماءات العملية مثل النقر أو الضرب أن تبدأ عملية بحث. يمكن للمستخدمين النقر على اسم مطعم أثناء الدردشة لجلب تفاصيله، أو التمرير عبر سلسلة من الكلمات لإجراء عملية بحث، حسبما أوضحت جوجل.

بالنسبة للاستفسارات المتعلقة بشيء مرئي على الشاشة، يمكن للمستخدمين إما وضع دائرة أو الخربشة عبر الجزء المستهدف. تقترح جوجل أنه يمكن للمستخدمين وضع دائرة حول النظارات الشمسية التي يرتديها منشئ الفيديو أو الخربشة على أحذيتهم لسحب العناصر ذات الصلة على جوجل، مما يوضح تعدد استخدامات ميزة البحث الفريدة هذه. تعد ميزة "الخربشة" هذه فعالة لكل من النصوص والصور.

ويذكر عملاق محرك البحث أيضًا أن نتائج استعلامات البحث ستتأثر بالسؤال الفريد للمستخدم ومنتجات Google Labs التي يشترك فيها. قد تكون النتائج التقليدية كافية لإجراء بحث نصي بسيط، ولكن بالنسبة لـ "البحث المتعدد"، وهو مصطلح جوجل الذي يشير إلى مجموعة من الصور والنصوص، فمن المرجح أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. إذا كان المستخدم جزءًا من تجربة تجربة البحث التوليدية (SGE) من Google عبر Google Labs، فيمكنه الاستفادة من الاستجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المشابهة لاستعلامات SGE الأخرى.

وتعتقد جوجل أن هذا الشكل الجديد من البحث المتكامل سيكون مؤثرًا، حيث يسمح للمستخدمين ببدء البحث من داخل أي تطبيق أو التقاط لقطة شاشة لتكون بمثابة تذكير بالبحث عن عنصر معين لاحقًا.

تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لطرح Circle to Search في 31 يناير، بدءًا من الهواتف الذكية Galaxy S24 Series التي تم الإعلان عنها حديثًا في حدث Samsung الأخير. كما ستدعم هذه الميزة أجهزة Android المميزة، بما في ذلك Pixel 8 وPixel 8 Pro. وأكدت جوجل أن مجموعة واسعة من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ستكون قادرة تدريجيًا على استيعاب هذه الميزة. وبمرور الوقت، ستكون الميزة متاحة بجميع اللغات والمناطق التي يمكن الوصول إليها بهذه الهواتف الذكية.

يمكن لمنصات مثل AppMaster ، التي تدعم تطوير التطبيقات low-code أو no-code ، أن تستفيد من هذه الميزات المتطورة، وبالتالي تعزيز واجهة المستخدم والخبرة عبر مجموعة من التطبيقات.