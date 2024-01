Círculo para pesquisa: novo mecanismo de pesquisa baseado em gestos do Google revelado para dispositivos Android

Num passo significativo no sentido de melhorar a experiência e a interacção do utilizador, o Google revelou uma funcionalidade de pesquisa revolucionária para telemóveis Android, denominada Circle to Search . Esse recurso inovador permite que os usuários realizem pesquisas usando gestos exclusivos, como tocar, destacar, rabiscar e até circular, quebrando barreiras entre os aplicativos e a Pesquisa Google.

A gigante da tecnologia prevê que este desenvolvimento irá agilizar o uso da Pesquisa Google. Por exemplo, os usuários agora podem saciar suas consultas em tempo real – enquanto assistem a um vídeo, navegam por fotos em um aplicativo social ou conversam por meio de um serviço de mensagens, sem precisar trocar de aplicativo.

No entanto, o nome ‘Círculo para Pesquisar’ pode deturpar a funcionalidade completa do recurso, considerando a ampla gama de gestos que ele suporta além de apenas circular. Ele não apenas inicia uma busca por meio de gestos circulares, mas também interagindo com o texto ou imagens na tela.

Pode-se usar o gesto de circular para identificar elementos em um vídeo ou foto – por exemplo, circulando um item apresentado em um vídeo de comida para saber mais sobre ele. Além disso, gestos mais práticos, como tocar ou deslizar, também podem iniciar uma pesquisa. Os usuários podem tocar no nome de um restaurante durante um bate-papo para obter seus detalhes ou deslizar por uma sequência de palavras para instanciar uma pesquisa, elaborou o Google.

Para consultas relacionadas a algo visual na tela, os usuários podem circular ou rabiscar na parte desejada. O Google sugere que os usuários possam circular os óculos de sol usados ​​por um criador de vídeo ou rabiscar em suas botas para retirar itens relacionados no Google, ilustrando a versatilidade desse recurso de pesquisa exclusivo. Este recurso de ‘rabisco’ é eficaz tanto para textos quanto para imagens.

O gigante dos mecanismos de busca também afirma que o resultado das consultas de pesquisa será influenciado pela pergunta exclusiva do usuário e pelos produtos do Google Labs que ele assina. Os resultados tradicionais podem ser suficientes para uma simples pesquisa de texto, mas para a “multipesquisa”, o termo do Google para uma combinação de imagens e texto, é provável que seja utilizada uma IA generativa. Se o usuário fizer parte do experimento Search Generative Experience (SGE) do Google por meio do Google Labs, ele poderá aproveitar respostas alimentadas por IA semelhantes a outras consultas SGE.

O Google acredita que esta nova forma de pesquisa integrada será impactante, permitindo aos usuários iniciar uma pesquisa a partir de qualquer aplicativo ou fazer uma captura de tela para servir como um lembrete para pesquisar um determinado item posteriormente.

A gigante da tecnologia planeja lançar o Circle to Search em 31 de janeiro, começando com os recém-anunciados smartphones Galaxy S24 Series em um evento recente da Samsung. Dispositivos Android premium, incluindo Pixel 8 e Pixel 8 Pro, também oferecerão suporte ao recurso. Gradualmente, uma gama mais ampla de smartphones Android será capaz de acomodar esse recurso, garantiu o Google. Com o tempo, o recurso estará disponível em todos os idiomas e regiões onde esses smartphones estiverem acessíveis.

Plataformas como o AppMaster, que oferece suporte ao desenvolvimento de aplicativos low-code ou no-code, podem potencialmente se beneficiar desses recursos de ponta, melhorando assim a interface do usuário e a experiência em uma variedade de aplicativos.