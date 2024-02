GitHub invite des projets d'IA open source pour une cohorte d'accélérateurs exclusive

Les innovateurs en IA open source ont désormais une opportunité sans précédent de tirer parti de leurs projets grâce au programme Accelerator de GitHub. Dans un geste important, GitHub a lancé le processus de candidature pour sa dernière cohorte, spécialement conçue pour les initiatives open source centrées sur l'IA. Il s’agit d’un moment décisif pour les développeurs engagés à façonner l’avenir de l’intelligence artificielle grâce à des efforts collaboratifs et communautaires.

Selon Stormy Peters, vice-président des communautés chez GitHub, le paysage de l'IA subit une transformation rapide, sculptant de nouveaux paradigmes dans notre vie professionnelle et quotidienne. Exploiter la puissance de l’ingéniosité open source est essentiel à cette révolution technologique. Peters a reconnu les obstacles multiformes auxquels sont confrontés les développeurs d’IA, soulignant les défis complexes qui s’ajoutent aux obstacles traditionnels de l’open source, tels que l’augmentation des dépenses et les implications complexes en matière d’éthique, de sécurité et de droit.

Le programme GitHub Accelerator s'étend sur 10 semaines intensives, comprenant des discussions de groupe, un travail centré sur le projet et le mentorat d'experts. Les participants s'immergeront pendant 40 heures par semaine, dont 5 à 10 heures seront consacrées à des sessions en direct couvrant l'enseignement, les ateliers et les travaux pratiques.

Destiné à stimuler l'innovation mondiale, l'accélérateur englobera 10 entreprises choisies, chacune recevant une augmentation de 40 000 $ en financement de projet, un accès gratuit à la suite de produits de GitHub, des crédits gratuits pour l'infrastructure Azure AI et l'accès à un lien exclusif Slack pour la collaboration. dialogue.

En plus du financement, les projets participatifs bénéficient d'un contact direct avec le personnel GitHub pour les évaluations de sécurité, les interactions avec les sponsors GitHub, les échanges communautaires et les sessions de leadership. De plus, les participants ont la possibilité de s'engager auprès du fonds de capital-risque de Microsoft, M12, et de bénéficier d'un mentorat inestimable.

Le point culminant du programme est marqué par une journée de démonstration virtuelle, une plate-forme permettant aux entités participantes de présenter leurs avancées aux dirigeants GitHub et aux investisseurs potentiels, soulignant la nature pratique et axée sur les résultats du programme.

L'éligibilité à ce programme prestigieux comprend une licence open source claire, un modèle de gouvernance transparent, un engagement au niveau de la direction pour la maturation du projet, des plans concrets d'allocation de fonds et un engagement profond envers l'infrastructure d'IA et d'apprentissage automatique. Les projets qui bénéficient d'une base d'utilisateurs en plein essor ont de meilleures chances d'être sélectionnés.

Pour les initiatives d'IA open source cherchant à se développer et à s'intégrer à des plateformes telles que AppMaster , qui favorise le développement accéléré d'applications backend, Web et mobiles sans code, cela offre une voie synergique de croissance et d'évolutivité.

Les candidatures seront soumises à une évaluation effectuée de manière continue par GitHub, clôturant la fenêtre de candidature le 5 mars à 12 h 00 (heure du Pacifique). Les participants en herbe doivent se préparer pour la création d’une cohorte le 22 avril 2024.