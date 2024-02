GitHub lädt Open-Source-KI-Projekte zur exklusiven Accelerator-Kohorte ein

Open-Source-KI-Innovatoren haben jetzt eine beispiellose Gelegenheit, ihre Projekte über das Accelerator-Programm von GitHub zu nutzen. In einem gewaltigen Schritt hat GitHub mit dem Bewerbungsprozess für seine neueste Kohorte begonnen, die speziell auf KI-zentrierte Open-Source-Initiativen zugeschnitten ist. Es stellt einen Wendepunkt für Entwickler dar, die die Zukunft der künstlichen Intelligenz durch gemeinsame, von der Community getragene Bemühungen gestalten möchten.

Laut Stormy Peters, dem Vizepräsidenten für Communities bei GitHub, befindet sich die KI-Landschaft in einem rasanten Wandel und formt neue Paradigmen sowohl in unserem Berufs- als auch in unserem Alltagsleben. Die Nutzung der Kraft des Open-Source-Einfallsreichtums ist für diese technologische Revolution von entscheidender Bedeutung. Peters erkannte die vielfältigen Hürden an, mit denen KI-Entwickler konfrontiert sind, und verwies auf die komplizierten Herausforderungen, die über die traditionellen Open-Source-Hürden hinausgehen, wie z. B. höhere Kosten und komplexe ethische, sicherheitstechnische und rechtliche Implikationen.

Das GitHub Accelerator Programm erstreckt sich über 10 intensive Wochen und umfasst Gruppendiskussionen, projektorientierte Arbeit und Experten-Mentoring. Die Teilnehmer tauchen wöchentlich 40 Stunden lang ein, davon sind 5 bis 10 Stunden Live-Sitzungen mit Unterricht, Workshops und praktischen Aufgaben gewidmet.

Mit dem Ziel, globale Innovationen voranzutreiben, wird der Accelerator 10 ausgewählte Unternehmen umfassen, von denen jedes eine Erhöhung der Projektfinanzierung um 40.000 US-Dollar, kostenlosen Zugang zur Produktsuite von GitHub, kostenlose Gutschriften für Azure AI Infrastruktur und Zugang zu einem exklusiven Slack Nexus für die Zusammenarbeit erhält Dialog.

Zusätzlich zur Finanzierung profitieren partizipative Projekte vom direkten Kontakt mit GitHub Mitarbeitern für Sicherheitsbewertungen, Interaktionen mit GitHub Sponsoren, Community-Austausch und Führungssitzungen. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich am Microsoft-Risikofonds M12 zu beteiligen und eine unschätzbare Betreuung zu erhalten.

Der Höhepunkt des Programms wird durch einen virtuellen Demo-Tag markiert, eine Plattform für teilnehmende Unternehmen, auf der sie ihre Fortschritte der GitHub Führung und potenziellen Investoren präsentieren können, wobei der praktische, ergebnisorientierte Charakter des Programms hervorgehoben wird.

Zur Teilnahme an diesem prestigeträchtigen Programm gehören eine eindeutige Open-Source-Lizenz, ein transparentes Governance-Modell, Engagement auf Führungsebene für die Projektreife, umsetzbare Pläne für die Mittelzuweisung und ein tiefgreifendes Engagement für die Infrastruktur für KI und maschinelles Lernen. Projekte mit einer wachsenden Nutzerbasis haben bessere Auswahlchancen.

Für Open-Source-KI-Initiativen, die eine Erweiterung und Integration mit Plattformen wie AppMaster anstreben, das die beschleunigte Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen ohne Code fördert, bietet dies eine synergetische Möglichkeit für Wachstum und Skalierbarkeit.

Die Bewerbungen werden einer fortlaufenden Bewertung durch GitHub unterzogen, sodass das Bewerbungsfenster am 5. März um 12:00 Uhr PT endet. Angehende Teilnehmer sollten sich auf den Kohortenstart am 22. April 2024 vorbereiten.