تدعو GitHub مشاريع الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لمجموعة Accelerator الحصرية

يتمتع مبتكرو الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر الآن بفرصة لا مثيل لها للاستفادة من مشاريعهم من خلال برنامج GitHub 's Accelerator. في خطوة قوية، بدأت GitHub عملية التقديم لأحدث مجموعة لها، والمصممة خصيصًا للمبادرات مفتوحة المصدر التي تركز على الذكاء الاصطناعي. إنها تمثل لحظة فاصلة للمطورين المشاركين في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال الجهود التعاونية التي يقودها المجتمع.

وفقًا Stormy Peters ، نائب رئيس المجتمعات في GitHub ، يشهد مشهد الذكاء الاصطناعي تحولًا سريعًا، مما يؤدي إلى نحت نماذج جديدة في حياتنا المهنية واليومية. إن تسخير قوة الإبداع مفتوح المصدر أمر محوري لهذه الثورة التكنولوجية. واعترف بيترز بالعوائق المتعددة الأوجه التي يواجهها مطورو الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى التحديات المركبة فوق العوائق التقليدية مفتوحة المصدر، مثل النفقات المتزايدة والآثار الأخلاقية والأمنية والقانونية المعقدة.

يمتد برنامج GitHub Accelerator لمدة 10 أسابيع مكثفة، ويشمل المناقشات الجماعية والعمل المرتكز على المشاريع وتوجيه الخبراء. سوف ينغمس المشاركون لمدة 40 ساعة أسبوعيًا، منها 5 إلى 10 ساعات سيتم تخصيصها للجلسات المباشرة التي تغطي التدريس وورش العمل ومهام التدريب العملي.

يهدف المسرع إلى دفع الابتكار العالمي، وسيحتضن 10 مشاريع مختارة، حيث يحصل كل منها على زيادة قدرها 40 ألف دولار في تمويل المشروع، ووصول مجاني إلى مجموعة منتجات GitHub ، وائتمانات مجانية للبنية التحتية لـ Azure AI ، والدخول إلى رابطة Slack الحصرية للتعاون التعاوني. حوار.

بالإضافة إلى التمويل، تستفيد المشاريع التشاركية من الاتصال المباشر مع موظفي GitHub لإجراء تقييمات أمنية، والتفاعلات مع رعاة GitHub ، والتبادلات المجتمعية، وجلسات القيادة. علاوة على ذلك، يحصل المشاركون على فرصة التعامل مع صندوق مايكروسوفت الاستثماري M12، حيث يحصلون على إرشاد لا يقدر بثمن.

يتم تمييز ذروة البرنامج بيوم تجريبي افتراضي، وهو عبارة عن منصة للكيانات المشاركة لعرض تقدمها أمام قيادة GitHub والمستثمرين المحتملين، مع التركيز على طبيعة البرنامج العملية التي تركز على النتائج.

تتضمن الأهلية لهذا البرنامج المرموق الحصول على ترخيص واضح مفتوح المصدر، ونموذج حوكمة شفاف، والالتزام على مستوى القيادة لنضج المشروع، وخطط قابلة للتنفيذ لتخصيص الأموال، والتزام عميق بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للتعلم الآلي. تتمتع تلك المشاريع التي تتمتع بقاعدة مستخدمين مزدهرة بفرصة أفضل للاختيار.

بالنسبة لمبادرات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي تتطلع إلى التوسع والتكامل مع منصات مثل AppMaster ، التي تعزز التطوير السريع لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بدون تعليمات برمجية، فإن هذا يوفر وسيلة تآزرية للنمو وقابلية التوسع.

ستواجه الطلبات تقييمًا يتم إجراؤه بطريقة متجددة بواسطة GitHub ، مما يؤدي إلى إغلاق نافذة التقديم في 5 مارس الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ. يجب على المشاركين الطموحين الاستعداد لبدء المجموعة في 22 أبريل 2024.