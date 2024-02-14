GitHub, Özel Hızlandırıcı Grubu için Açık Kaynak Yapay Zeka Projelerini Davet Ediyor

Açık kaynaklı yapay zeka yenilikçileri artık projelerini GitHub Hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirmek için eşsiz bir fırsata sahip. Güçlü bir hareketle GitHub, yapay zeka merkezli açık kaynak girişimleri için özel olarak tasarlanmış en yeni grubu için başvuru sürecini başlattı. Bu, işbirlikçi ve topluluk odaklı çabalarla yapay zekanın geleceğini şekillendirmeye çalışan geliştiriciler için bir dönüm noktasıdır.

GitHub topluluklardan sorumlu başkan yardımcısı Stormy Peters göre, yapay zeka ortamı hızlı bir dönüşümden geçiyor ve hem profesyonel hem de günlük yaşamlarımızda yeni paradigmalar şekillendiriyor. Açık kaynak yaratıcılığının gücünden yararlanmak bu teknolojik devrim için çok önemlidir. Peters, yapay zeka geliştiricilerinin karşılaştığı çok yönlü engelleri kabul ederek, artan harcamalar ve karmaşık etik, güvenlik ve yasal sonuçlar gibi geleneksel açık kaynak engellerinin üzerindeki karmaşık zorluklara dikkat çekti.

GitHub Accelerator programı, grup tartışmalarını, proje odaklı çalışmayı ve uzman danışmanlığını kapsayan 10 yoğun haftadan oluşur. Katılımcılar haftada 40 saat boyunca kendilerini kaptıracak ve bunun 5 ila 10 saati eğitim, atölye çalışmaları ve uygulama ödevlerini kapsayan canlı oturumlara ayrılacak.

Küresel inovasyonu teşvik etmeyi amaçlayan hızlandırıcı, her biri proje finansmanında 40.000 ABD doları tutarında artış, GitHub ürün paketine ücretsiz erişim, Azure AI altyapısı için ücretsiz krediler ve işbirliği için özel bir Slack nexus'a giriş hakkı kazanacak 10 seçilmiş girişimi kapsayacak. diyalog.

Katılımcı projeler, finansmanın yanı sıra güvenlik değerlendirmeleri için GitHub personeliyle doğrudan temastan, GitHub sponsorlarıyla etkileşimlerden, topluluk değişimlerinden ve liderlik oturumlarından da yararlanır. Ayrıca, katılımcılar Microsoft'un girişim fonu M12 ile etkileşime girme ve paha biçilmez mentorluk alma fırsatını da kazanıyor.

Programın doruk noktası, katılımcı kuruluşların ilerlemelerini GitHub liderlerine ve potansiyel yatırımcılara sergilemeleri için bir platform olan ve programın pratik, sonuç odaklı doğasını vurgulayan sanal bir Demo Günü ile kutlanıyor.

Bu prestijli programa uygunluk, açık bir açık kaynak lisansına, şeffaf bir yönetişim modeline, projenin olgunlaşması için liderlik düzeyinde bağlılığa, fon tahsisi için eyleme geçirilebilir planlara ve yapay zeka ve makine öğrenimi altyapısına derin bir bağlılığa sahip olmayı içerir. Gelişmekte olan bir kullanıcı tabanına sahip olan projelerin seçilme şansı daha yüksektir.

Kodsuz arka uç, web ve mobil uygulamaların hızlandırılmış gelişimini destekleyen AppMaster gibi platformları genişletmek ve bunlarla entegre olmak isteyen açık kaynaklı yapay zeka girişimleri için bu, büyüme ve ölçeklenebilirlik için sinerjik bir yol sunar.

Başvurular GitHub tarafından aşamalı olarak gerçekleştirilen bir değerlendirmeyle karşı karşıya kalacak ve başvuru penceresi 5 Mart saat 12:00 PT'de sona erecek. Gelecek vaat eden katılımcıların 22 Nisan 2024'teki grup başlangıcına hazırlanmaları gerekiyor.