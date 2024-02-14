GitHub приглашает проекты искусственного интеллекта с открытым исходным кодом в эксклюзивную группу акселераторов

Новаторы искусственного интеллекта с открытым исходным кодом теперь имеют беспрецедентную возможность использовать свои проекты с помощью программы GitHub Accelerator. GitHub начал процесс подачи заявок для своей последней группы, специально разработанной для инициатив с открытым исходным кодом, ориентированных на искусственный интеллект. Это переломный момент для разработчиков, занимающихся формированием будущего искусственного интеллекта посредством совместных усилий сообщества.

По словам Stormy Peters, вице-президента сообществ GitHub, сфера искусственного интеллекта претерпевает быструю трансформацию, формируя новые парадигмы как в нашей профессиональной, так и в повседневной жизни. Использование возможностей изобретательности открытого исходного кода имеет решающее значение для этой технологической революции. Питерс признал многогранный барьер, с которым сталкиваются разработчики ИИ, отметив сложные проблемы, помимо традиционных препятствий для открытого исходного кода, такие как повышенные расходы и сложные этические, безопасные и юридические последствия.

Программа GitHub Accelerator рассчитана на 10 интенсивных недель и включает групповые обсуждения, проектно-ориентированную работу и экспертное наставничество. Участники будут погружаться в процесс обучения на 40 часов еженедельно, из которых от 5 до 10 часов будут посвящены живым занятиям, включая обучение, семинары и практические задания.

Акселератор, нацеленный на продвижение глобальных инноваций, охватит 10 выбранных предприятий, каждое из которых получит финансирование проекта в размере 40 000 долларов США, бесплатный доступ к набору продуктов GitHub, бесплатные кредиты для инфраструктуры Azure AI и доступ к эксклюзивной платформе Slack для совместной работы. диалог.

Помимо финансирования, совместные проекты получают выгоду от прямого контакта с персоналом GitHub для оценки безопасности, взаимодействия со спонсорами GitHub, обмена сообществами и лидерских сессий. Кроме того, участники получают возможность сотрудничать с венчурным фондом Microsoft M12, получая неоценимое наставничество.

Кульминацией программы станет виртуальный демонстрационный день — платформа, на которой участвующие организации смогут продемонстрировать свои достижения руководству GitHub и потенциальным инвесторам, подчеркивая практический и ориентированный на результат характер программы.

Право на участие в этой престижной программе включает наличие четкой лицензии с открытым исходным кодом, прозрачной модели управления, приверженности на уровне руководства развитию проекта, действенных планов по распределению средств, а также глубокой приверженности инфраструктуре искусственного интеллекта и машинного обучения. Те проекты, которые могут похвастаться растущей пользовательской базой, имеют больше шансов на выбор.

Для инициатив в области искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, стремящихся к расширению и интеграции с такими платформами, как AppMaster , которая способствует ускоренной разработке серверных, веб- и мобильных приложений без кода, это открывает синергетический путь для роста и масштабируемости.

Приложения будут проходить оценку, проводимую GitHub поочередно, после чего окно подачи заявок закроется 5 марта в 12:00 по тихоокеанскому времени. Желающим участникам следует подготовиться к открытию когорты 22 апреля 2024 года.