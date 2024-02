GitHub convida projetos de IA de código aberto para grupo de aceleradores exclusivos

Os inovadores de IA de código aberto agora têm uma oportunidade incomparável de alavancar seus projetos por meio do programa Accelerator do GitHub. Em um movimento poderoso, GitHub iniciou o processo de inscrição para seu grupo mais recente, especialmente adaptado para iniciativas de código aberto centradas em IA. Representa um momento decisivo para os desenvolvedores envolvidos em moldar o futuro da inteligência artificial por meio de esforços colaborativos e orientados pela comunidade.

De acordo com Stormy Peters, vice-presidente de comunidades do GitHub, o cenário da IA ​​está passando por uma rápida transformação, esculpindo novos paradigmas em nossa vida profissional e diária. Aproveitar o poder da engenhosidade do código aberto é fundamental para esta revolução tecnológica. Peters reconheceu a barreira multifacetada que os desenvolvedores de IA enfrentam, observando os desafios agravados acima dos obstáculos tradicionais de código aberto, como aumento de despesas e complexas implicações éticas, de segurança e legais.

O programa GitHub Accelerator abrange 10 semanas intensivas, abrangendo discussões em grupo, trabalho centrado em projetos e orientação especializada. Os participantes mergulharão por 40 horas semanais, das quais 5 a 10 horas serão dedicadas a sessões ao vivo cobrindo instruções, workshops e tarefas práticas.

Com o objetivo de impulsionar a inovação global, o acelerador abrangerá 10 empreendimentos escolhidos, cada um recebendo um aumento de US$ 40.000 em financiamento de projetos, acesso gratuito ao conjunto de produtos do GitHub, créditos gratuitos para a infraestrutura Azure AI e acesso a um nexo exclusivo Slack para atividades colaborativas. diálogo.

Além do financiamento, os projetos participativos se beneficiam do contato direto com a equipe GitHub para avaliações de segurança, interações com patrocinadores GitHub, intercâmbios comunitários e sessões de liderança. Além disso, os participantes ganham a oportunidade de se envolver com o fundo de risco da Microsoft, M12, recebendo orientação inestimável.

O ponto culminante do programa é marcado por um Demo Day virtual, uma plataforma para as entidades participantes mostrarem seus avanços à liderança GitHub e a potenciais investidores, enfatizando a natureza prática e focada em resultados do programa.

A elegibilidade para este programa de prestígio inclui ter uma licença clara de código aberto, um modelo de governança transparente, compromisso no nível de liderança para o amadurecimento do projeto, planos viáveis ​​para alocação de fundos e um profundo compromisso com a IA e a infraestrutura de aprendizado de máquina. Os projetos que possuem uma base de usuários crescente têm maiores chances de seleção.

Para iniciativas de IA de código aberto que buscam expansão e integração com plataformas como AppMaster , que promove o desenvolvimento acelerado de aplicativos back-end, web e móveis sem código, isso oferece um caminho sinérgico para crescimento e escalabilidade.

As inscrições passarão por uma avaliação realizada de forma contínua pelo GitHub, encerrando a janela de inscrição no dia 5 de março às 12h PT. Os aspirantes a participantes devem se preparar para o início da coorte em 22 de abril de 2024.