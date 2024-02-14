GitHub 邀请开源 AI 项目加入独家加速器队列

开源人工智能创新者现在拥有无与伦比的机会通过GitHub的加速器计划来利用他们的项目。作为一项重大举措， GitHub已经开始了最新一批的申请流程，专门为以人工智能为中心的开源项目量身定制。对于通过协作、社区驱动的努力塑造人工智能未来的开发人员来说，这是一个分水岭。

GitHub社区副总裁Stormy Peters表示，人工智能领域正在经历快速变革，在我们的职业和日常生活中塑造新的范式。利用开源独创性的力量对于这场技术革命至关重要。 Peters 承认人工智能开发人员面临多方面的障碍，并指出传统开源障碍之上的复杂挑战，例如费用增加以及复杂的道德、安全和法律影响。

GitHub Accelerator计划为期 10 周，内容密集，包括小组讨论、以项目为中心的工作和专家指导。参与者每周将沉浸 40 个小时，其中 5 到 10 个小时将专门用于涵盖教学、研讨会和实习作业的现场课程。

该加速器旨在推动全球创新，将纳入 10 家选定的企业，每家企业将获得 40,000 美元的项目融资、免费使用GitHub的产品套件、 Azure AI基础设施的免费积分，以及进入独家Slack nexus 进行协作对话。

除了资金之外，参与式项目还受益于与GitHub员工的直接联系进行安全评估、与GitHub赞助商的互动、社区交流和领导力会议。此外，参赛者还有机会参与微软的风险基金 M12，并获得宝贵的指导。

该计划的高潮是虚拟演示日，这是一个参与实体向GitHub领导层和潜在投资者展示其进步的平台，强调该计划的实用性、注重结果的性质。

参与这一享有盛誉的计划的资格包括拥有明确的开源许可证、透明的治理模型、领导层对项目成熟的承诺、可行的资金分配计划以及对人工智能和机器学习基础设施的坚定承诺。那些拥有不断增长的用户群的项目更有机会被选择。

对于寻求扩展和与AppMaster等平台集成的开源 AI 计划来说，它促进了后端、Web 和移动应用程序的快速开发，无需代码，这为增长和可扩展性提供了协同途径。

申请将面临GitHub的滚动评估，申请截止日期为太平洋时间 3 月 5 日中午 12 点。有抱负的参与者应为 2024 年 4 月 22 日的队列启动做好准备。