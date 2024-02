GitHub invita progetti AI open source per un gruppo esclusivo di acceleratori

Gli innovatori dell'intelligenza artificiale open source hanno ora un'opportunità senza precedenti di sfruttare i propri progetti attraverso il programma Accelerator di GitHub. Con una mossa potente, GitHub ha avviato il processo di candidatura per il suo ultimo gruppo, appositamente studiato per iniziative open source incentrate sull’intelligenza artificiale. Rappresenta un momento di svolta per gli sviluppatori impegnati a dare forma al futuro dell’intelligenza artificiale attraverso sforzi collaborativi e guidati dalla comunità.

Secondo Stormy Peters, vicepresidente delle comunità di GitHub, il panorama dell’intelligenza artificiale sta subendo una rapida trasformazione, scolpendo nuovi paradigmi sia nella nostra vita professionale che quotidiana. Sfruttare la potenza dell’ingegno open source è fondamentale per questa rivoluzione tecnologica. Peters ha riconosciuto la barriera multiforme che gli sviluppatori di intelligenza artificiale devono affrontare, sottolineando le sfide complessive rispetto ai tradizionali ostacoli open source, come maggiori spese e complesse implicazioni etiche, di sicurezza e legali.

Il programma GitHub Accelerator si estende su 10 settimane intensive e comprende discussioni di gruppo, lavoro incentrato sui progetti e tutoraggio di esperti. I partecipanti si immergeranno per 40 ore settimanali, di cui da 5 a 10 ore saranno dedicate a sessioni dal vivo che coprono istruzioni, workshop e incarichi pratici.

Mirato a promuovere l'innovazione globale, l'acceleratore abbraccerà 10 iniziative selezionate, ciascuna delle quali riceverà un aumento di 40.000 dollari in finanziamenti di progetti, accesso gratuito alla suite di prodotti GitHub, crediti gratuiti per l'infrastruttura Azure AI e accesso a un esclusivo nesso Slack per la collaborazione. dialogo.

Oltre al finanziamento, i progetti partecipativi beneficiano del contatto diretto con lo staff GitHub per valutazioni di sicurezza, interazioni con gli sponsor GitHub, scambi di comunità e sessioni di leadership. Inoltre, i partecipanti ottengono l'opportunità di impegnarsi con il fondo di rischio di Microsoft, M12, ricevendo un tutoraggio inestimabile.

Il culmine del programma è contrassegnato da un Demo Day virtuale, una piattaforma in cui le entità partecipanti possono mostrare i loro progressi alla leadership GitHub e ai potenziali investitori, sottolineando la natura pratica e incentrata sui risultati del programma.

L’idoneità a questo prestigioso programma include una chiara licenza open source, un modello di governance trasparente, un impegno a livello di leadership per la maturazione del progetto, piani attuabili per l’allocazione dei fondi e un profondo impegno nei confronti dell’intelligenza artificiale e dell’infrastruttura di apprendimento automatico. Quei progetti che vantano una fiorente base di utenti hanno maggiori possibilità di selezione.

Per le iniziative di intelligenza artificiale open source che desiderano espandersi e integrarsi con piattaforme come AppMaster , che promuove lo sviluppo rapido di applicazioni backend, web e mobili senza codice, questo offre una strada sinergica per la crescita e la scalabilità.

Le candidature dovranno affrontare una valutazione effettuata in modo continuativo da GitHub, concludendo la finestra di candidatura il 5 marzo alle 12:00 PT. Gli aspiranti partecipanti dovrebbero prepararsi per l'inizio della coorte il 22 aprile 2024.