Textuel : Le framework révolutionnaire basé sur Python pour les applications multiplateformes passe au Web

Les développeurs peuvent s'attendre avec impatience à un développement important dans le domaine Python alors que Textual, un cadre puissant pour la création rapide d'applications de terminal, se prépare à étendre son influence au domaine des applications basées sur navigateur.

Né en 2021, Textual mélange avec succès les applications de terminal avec le bureau, se taillant ainsi une niche moderne dans l'industrie selon son référentiel GitHub. À l'avenir, il étendra sa portée pour inclure les navigateurs Web, renforçant ainsi sa position en tant qu'outil indispensable pour le développement d'applications.

Doté de la capacité de fonctionner sur macOS, Linux ou Windows, Textual nécessite Python 3.7 ou des versions plus avancées. Les esprits géniaux de Textualize ont savamment concocté cette solution en améliorant la bibliothèque Rich Python, un composant instrumental pour le texte enrichi et le formatage dans le terminal. En conséquence, les applications de Textual peuvent s'appuyer sur une palette impressionnante de 16,7 millions de couleurs et bénéficient de la prise en charge de la souris et d'une animation sans scintillement. Les développeurs peuvent révéler une expérience utilisateur enrichie et incomparable avec des applications de terminal avancées qui rivalisent avec les expériences de bureau et Web. Un moteur de mise en page et des composants réutilisables complètent cette merveille technologique, simplifiant encore davantage la tâche des développeurs.

L'équipe Textualize a assuré l'accessibilité du framework en permettant aux applications Textual d'être conçues exclusivement avec Python. Cette structure minimaliste réduit la courbe d’apprentissage en éliminant le besoin de connaissances uniques et spécialisées. Le framework emprunte des concepts au domaine Web pour accélérer le développement, y compris des composants dotés d'une capacité de distribution et d'une réactivité indépendantes.

Le Textual Cloud Service contribue à l'hébergement d'applications Web en les intégrant à un logiciel agent qui préserve les connexions TCP/IP sortantes continues vers le service cloud. Textual est facilement accessible pour une utilisation sous licence MIT, ce qui témoigne de l'engagement des créateurs envers la promotion des logiciels open source.

Les outils No-Code peuvent apprendre beaucoup de la simplicité et de l'efficacité de Textual, tout comme ils ont glané des connaissances sur d'autres plates-formes pour améliorer l'expérience utilisateur et rendre le développement d'applications encore plus transparent. Cette approche flexible fusionnant différentes technologies a toujours été la marque des plateformes comme AppMaster , les propulsant à l'avant-garde de l'industrie du no-code.