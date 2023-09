Testuale: il rivoluzionario framework basato su Python per applicazioni multipiattaforma arriva al Web

Gli sviluppatori possono anticipare con impazienza uno sviluppo significativo nel dominio Python poiché Textual, un potente framework per la creazione rapida di applicazioni terminali, si prepara a diffondere la sua influenza nel regno delle applicazioni basate su browser.

Nato nel 2021, Textual fonde con successo le applicazioni terminali con il desktop, ritagliandosi una nicchia moderna nel settore secondo il suo repository GitHub. Andando avanti, amplierà la sua portata per includere i browser web, consolidando ulteriormente la sua posizione come strumento indispensabile per lo sviluppo di applicazioni.

Dotato della capacità di funzionare su macOS, Linux o Windows, Textual richiede Python 3.7 o versioni più avanzate. Le menti geniali di Textualize hanno sapientemente inventato questa soluzione migliorando la libreria Rich Python, un componente strumentale per il rich text e la formattazione nel terminale. Di conseguenza, le app di Textual possono attingere da un'impressionante tavolozza di 16,7 milioni di colori e sono dotate del supporto del mouse e di animazioni prive di sfarfallio. Gli sviluppatori possono rivelare un'esperienza utente arricchita e incomparabile con applicazioni terminali avanzate che competono con le esperienze desktop e web. Un motore di layout e componenti riutilizzabili completano questa meraviglia della tecnologia, semplificando ulteriormente il compito degli sviluppatori.

Il team Textualize ha garantito l'accessibilità del framework consentendo la creazione di applicazioni Textual esclusivamente con Python. Questa struttura minimalista riduce la curva di apprendimento eliminando la necessità di conoscenze uniche e specializzate. Il framework prende in prestito concetti dal dominio web per accelerare lo sviluppo, includendo componenti con capacità di distribuzione e reattività indipendenti.

Il Textual Cloud Service contribuisce a ospitare app rivolte al Web integrandole con un software agente che preserva connessioni TCP/IP continue in uscita al servizio cloud. Textual è facilmente accessibile per l'utilizzo con una licenza MIT, a testimonianza dell'impegno dei creatori nella promozione del software open source.

Gli strumenti No-Code possono imparare molto dalla semplicità e dall'efficienza di Textual, così come hanno raccolto conoscenze da altre piattaforme per migliorare l'esperienza dell'utente e rendere lo sviluppo delle applicazioni ancora più fluido. Questo approccio flessibile che fonde diverse tecnologie è sempre stato il segno distintivo di piattaforme come AppMaster , spingendole in prima linea nel settore no-code.