Textual: A estrutura revolucionária baseada em Python para aplicativos multiplataforma chega à Web

Os desenvolvedores podem antecipar ansiosamente um desenvolvimento significativo no domínio Python à medida que Textual, uma estrutura poderosa para a criação rápida de aplicativos de terminal, se prepara para espalhar sua influência para o domínio dos aplicativos baseados em navegador.

Nascido em 2021, Textual combina com sucesso aplicativos de terminal com desktop, conquistando um nicho moderno na indústria de acordo com seu repositório GitHub. No futuro, expandirá o seu alcance para incluir navegadores web, consolidando ainda mais a sua posição como uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento de aplicações.

Equipado com capacidade de operar em macOS, Linux ou Windows, Textual requer Python 3.7 ou versões mais avançadas. As mentes geniais da Textualize criaram habilmente essa solução aprimorando a biblioteca Rich Python, um componente instrumental para rich text e formatação no terminal. Como resultado, os aplicativos do Textual podem extrair de uma paleta impressionante de 16,7 milhões de cores e são abençoados com suporte para mouse e animação sem cintilação. Os desenvolvedores podem revelar uma experiência de usuário enriquecida e incomparável com aplicativos de terminal avançados que competem com experiências de desktop e web. Um mecanismo de layout e componentes reutilizáveis ​​complementam essa maravilha da tecnologia, simplificando ainda mais a tarefa dos desenvolvedores.

A equipe da Textualize garantiu a acessibilidade do framework permitindo que aplicações Textual fossem criadas exclusivamente com Python. Esta estrutura minimalista reduz a curva de aprendizagem, eliminando a necessidade de conhecimento único e especializado. A estrutura empresta conceitos do domínio da web para acelerar o desenvolvimento, incluindo componentes com capacidade de distribuição independente e reatividade.

O Textual Cloud Service contribui para hospedar aplicativos voltados para a Web, integrando-os a um software de agente que preserva conexões TCP/IP de saída contínuas com o serviço de nuvem. Textual é facilmente acessível para uso sob uma licença do MIT, uma prova do compromisso dos criadores em promover software de código aberto.

As ferramentas No-Code podem aprender muito com a simplicidade e eficiência do Textual, assim como adquiriram conhecimento de outras plataformas para melhorar a experiência do usuário e tornar o desenvolvimento de aplicativos ainda mais contínuo. Essa abordagem flexível que combina diferentes tecnologias sempre foi a marca registrada de plataformas como AppMaster , impulsionando-as para a vanguarda da indústria no-code.