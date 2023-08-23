النص: الإطار الثوري القائم على بايثون للتطبيقات عبر الأنظمة الأساسية يصعد إلى الويب

يمكن للمطورين أن يتوقعوا بفارغ الصبر تطورًا كبيرًا في مجال Python حيث يستعد Textual ، وهو إطار عمل قوي لإنشاء التطبيقات السريعة للتطبيقات الطرفية، لنشر تأثيره إلى عالم التطبيقات المستندة إلى المتصفح.

تأسست Textual في عام 2021، ونجحت في مزج التطبيقات الطرفية مع سطح المكتب، مما أدى إلى إنشاء مكانة حديثة في الصناعة وفقًا لمستودع GitHub الخاص بها. ومن الآن فصاعدا، سوف يوسع نطاقه ليشمل متصفحات الويب، مما يعزز مكانته كأداة لا غنى عنها لتطوير التطبيقات.

نظرًا لأنه مجهز بالقدرة على العمل على أنظمة التشغيل macOS أو Linux أو Windows، يتطلب Textual إصدار Python 3.7 أو إصدارات أكثر تقدمًا. قامت العقول العبقرية في Textualize بصياغة هذا الحل بخبرة من خلال تعزيز مكتبة Rich Python، وهي مكون أساسي للنص الغني والتنسيق في الوحدة الطرفية. ونتيجة لذلك، يمكن لتطبيقات Textual الاستفادة من لوحة رائعة مكونة من 16.7 مليون لون، كما أنها تتمتع بدعم الماوس والرسوم المتحركة الخالية من الوميض. يمكن للمطورين الكشف عن تجربة مستخدم غنية لا تضاهى من خلال التطبيقات الطرفية المتقدمة التي تتنافس مع تجارب سطح المكتب والويب. ويكمل محرك التخطيط والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام هذه الأعجوبة التكنولوجية، مما يزيد من تبسيط المهمة بالنسبة للمطورين.

ضمن فريق Textualize إمكانية الوصول إلى إطار العمل من خلال السماح بصياغة التطبيقات Textual حصريًا باستخدام Python. يعمل هذا الهيكل البسيط على تقليص منحنى التعلم من خلال القضاء على الحاجة إلى معرفة متخصصة وفريدة من نوعها. يستعير إطار العمل المفاهيم من مجال الويب لتسريع عملية التطوير، بما في ذلك المكونات ذات القدرة التوزيعية المستقلة والتفاعلية.

تساهم Textual Cloud Service في استضافة التطبيقات التي تواجه الويب من خلال دمجها مع برنامج وكيل يحافظ على اتصالات TCP/IP الصادرة المستمرة بالخدمة السحابية. يمكن الوصول بسهولة إلى Textual للاستخدام بموجب ترخيص معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وهو دليل على التزام المبدعين تجاه الترويج للبرمجيات مفتوحة المصدر.

يمكن لأدوات No-Code أن تتعلم الكثير من بساطة وفعالية Textual ، تمامًا كما اكتسبت المعرفة من الأنظمة الأساسية الأخرى لتحسين تجربة المستخدم وجعل تطوير التطبيقات أكثر سلاسة. لقد كان هذا النهج المرن الذي يجمع بين التقنيات المختلفة دائمًا هو السمة المميزة لمنصات مثل AppMaster ، مما دفعها إلى طليعة الصناعة no-code.