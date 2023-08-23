Текст: Революционная платформа для кроссплатформенных приложений на основе Python становится доступной в Интернете

Разработчики могут с нетерпением ожидать значительного развития в области Python, поскольку Textual, мощная среда для быстрого создания терминальных приложений, готовится распространить свое влияние на сферу браузерных приложений.

Textual созданная в 2021 году, успешно сочетает терминальные приложения с настольными компьютерами, занимая современную нишу в отрасли, согласно данным репозитория GitHub. В дальнейшем сфера его применения расширится, включив в него веб-браузеры, что еще больше укрепит его позиции незаменимого инструмента для разработки приложений.

Textual, способный работать в macOS, Linux или Windows, требует Python 3.7 или более продвинутых версий. Гениальные умы из Textualize мастерски придумали это решение, усовершенствовав библиотеку Rich Python, инструментальный компонент для форматирования текста и форматирования в терминале. В результате приложения Textual могут рисовать из впечатляющей палитры в 16,7 миллионов цветов, поддерживают мышь и анимацию без мерцания. Разработчики могут обеспечить расширенный и несравненный пользовательский интерфейс с помощью усовершенствованных терминальных приложений, которые конкурируют с настольными компьютерами и веб-интерфейсами. Механизм компоновки и повторно используемые компоненты дополняют это чудо техники, еще больше упрощая задачу разработчикам.

Команда Textualize обеспечила доступность платформы, позволив создавать Textual приложения исключительно с помощью Python. Эта минималистская структура сокращает кривую обучения, устраняя необходимость в уникальных специализированных знаниях. Платформа заимствует концепции из веб-домена для ускорения разработки, включая компоненты с возможностью независимого распространения и реагирования.

Textual Cloud Service способствует размещению веб-приложений путем их интеграции с программным обеспечением агента, которое сохраняет непрерывные исходящие TCP/IP-соединения с облачной службой. Textual легко доступен для использования по лицензии MIT, что является свидетельством приверженности создателей продвижению программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Инструменты No-Code могут многому научиться благодаря простоте и эффективности Textual, точно так же, как они почерпнули знания из других платформ, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем и сделать разработку приложений еще более плавной. Этот гибкий подход, объединяющий различные технологии, всегда был отличительной чертой таких платформ, как AppMaster , выдвигая их на передний план индустрии no-code.