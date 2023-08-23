文本：革命性的基于 Python 的跨平台应用程序框架上升到 Web

开发人员可以热切地期待 Python 领域的重大发展，因为Textual是一个用于快速创建终端应用程序的强大框架，准备将其影响力扩展到基于浏览器的应用程序领域。

Textual诞生于 2021 年，成功地将终端应用程序与桌面融合在一起，根据其 GitHub 存储库，在行业中开辟了现代利基市场。展望未来，它将扩大其影响范围，将网络浏览器纳入其中，进一步巩固其作为应用程序开发不可或缺的工具的地位。

Textual能够在 macOS、Linux 或 Windows 上运行，需要 Python 3.7 或更高版本。 Textualize的天才们通过增强 Rich Python 库（一个用于终端中富文本和格式设置的工具组件）巧妙地炮制了这个解决方案。因此， Textual的应用程序可以从令人印象深刻的 1670 万种颜色中进行绘制，并具有鼠标支持和无闪烁动画。开发人员可以通过可与桌面和 Web 体验竞争的高级终端应用程序展现丰富、无与伦比的用户体验。布局引擎和可重用组件补充了这一技术奇迹，进一步简化了开发人员的任务。

Textualize团队允许仅使用 Python 制作Textual应用程序，从而确保了框架的易用性。这种极简结构消除了对独特专业知识的需求，从而缩短了学习曲线。该框架借鉴了 Web 领域的概念来加速开发，包括具有独立分发能力和反应性的组件。

Textual Cloud Service通过将面向 Web 的应用程序与代理软件集成来托管面向 Web 的应用程序，该代理软件可保留与云服务的连续出站 TCP/IP 连接。在 MIT 许可下可以轻松访问Textual ，这证明了创建者对推广开源软件的承诺。

No-Code工具可以从Textual的简单性和效率中学到很多东西，就像它们从其他平台收集知识来改善用户体验并使应用程序开发更加无缝一样。这种融合不同技术的灵活方法一直是AppMaster这样的平台的标志，推动它们走在no-code行业的最前沿。