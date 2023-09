Tekstueel: het revolutionaire, op Python gebaseerde raamwerk voor platformonafhankelijke toepassingen breidt zich uit naar internet

Ontwikkelaars kunnen reikhalzend uitkijken naar een belangrijke ontwikkeling in het Python-domein nu Textual, een krachtig raamwerk voor het snel maken van applicaties voor terminalapplicaties, zich voorbereidt om zijn invloed te verspreiden naar het domein van browsergebaseerde applicaties.

Textual geboren in 2021, combineert met succes terminalapplicaties met de desktop en creëert daarmee een moderne niche in de industrie volgens zijn GitHub-repository. In de toekomst zal het zijn bereik uitbreiden met webbrowsers, waardoor zijn positie als onmisbaar hulpmiddel voor de ontwikkeling van applicaties verder wordt versterkt.

Uitgerust met de mogelijkheid om te werken op macOS, Linux of Windows, vereist Textual Python 3.7 of geavanceerdere versies. De geniale geesten van Textualize hebben deze oplossing vakkundig bedacht door de Rich Python-bibliotheek te verbeteren, een instrumenteel onderdeel voor rijke tekst en opmaak in de terminal. Als gevolg hiervan kunnen de apps van Textual putten uit een indrukwekkend palet van 16,7 miljoen kleuren en zijn ze gezegend met muisondersteuning en flikkervrije animaties. Ontwikkelaars kunnen een verrijkte, onvergelijkbare gebruikerservaring bieden met geavanceerde terminalapplicaties die concurreren met desktop- en webervaringen. Een layout-engine en herbruikbare componenten vullen dit technologische wonder aan, waardoor de taak voor ontwikkelaars verder wordt vereenvoudigd.

Het Textualize team zorgde voor de benaderbaarheid van het raamwerk door toe te staan ​​dat Textual applicaties exclusief met Python werden gemaakt. Deze minimalistische structuur verkort de leercurve door de behoefte aan unieke, gespecialiseerde kennis te elimineren. Het raamwerk leent concepten uit het webdomein om de ontwikkeling te versnellen, inclusief componenten met onafhankelijke distributiemogelijkheden en reactiviteit.

De Textual Cloud Service draagt ​​bij aan het hosten van webgerichte apps door deze te integreren met agentsoftware die continue uitgaande TCP/IP-verbindingen met de cloudservice in stand houdt. Textual is gemakkelijk toegankelijk voor gebruik onder een MIT-licentie, een bewijs van de toewijding van de makers aan het promoten van open-sourcesoftware.

No-Code tools kunnen veel leren van de eenvoud en efficiëntie van Textual, net zoals ze kennis van andere platforms hebben verzameld om de gebruikerservaring te verbeteren en de ontwikkeling van applicaties nog naadlooser te maken. Deze flexibele aanpak waarbij verschillende technologieën worden gecombineerd, is altijd het kenmerk geweest van platforms als AppMaster , waardoor ze naar de voorgrond van de no-code industrie zijn gestuwd.