Les mots à la mode "transformation numérique" et IA continuent de dominer le paysage des logiciels d'entreprise, et la startup roumaine FlowX.ai a réussi à exploiter ces concepts avec sa plateforme sans code/low-code qui intègre les anciens et les nouveaux logiciels. L'entreprise a récemment levé 35 millions de dollars lors d'un tour de table de série A, qu'elle utilisera pour poursuivre le développement de ses produits et son expansion internationale.

Dawn Capital a mené le tour de table, avec la participation de PortfoLion, SeedBlink et DayOne Capital, qui avait déjà soutenu l'entreprise lors d'un tour d'amorçage de 9 millions de dollars.

FlowX.ai se concentre principalement sur le secteur financier, avec des clients tels que BNP Paribas, OTP, Banca Transilvania et Alpha Bank. L'entreprise s'appuie souvent sur des tiers tels que des intégrateurs de systèmes, notamment IBM et KPMG, pour entrer en contact avec des utilisateurs potentiels. Son objectif est d'aider les grandes organisations à lancer rapidement de nouveaux services à usage interne ou en tant que produits externes pour concurrencer les acteurs émergents tels que les néobanques. FlowX.ai affirme qu'environ 30 millions d'utilisateurs ont interagi avec des produits et des services créés à l'aide de sa plateforme depuis sa création il y a quatre ans.

Bien que FlowX.ai n'ait pas divulgué son évaluation, PitchBook révèle que les revenus de la startup pour l'année se terminant en décembre 2022 s'élevaient à 1,55 million de dollars, soit une augmentation stupéfiante de 735 % par rapport à l'année précédente. FlowX.ai a été fondée par Ioan Iacob, Radu Cautis et Serban Chiricescu, Iacob étant l'actuel PDG.

De nombreuses entreprises, telles que MuleSoft, Boomi, Sapho, Tray.io, Snaplogic et AppMaster, ont depuis longtemps reconnu le potentiel de l'intégration et ont cherché à permettre aux organisations d'exploiter plus facilement les applications existantes et nouvelles. FlowX.ai se distingue par l'utilisation de l'IA pour automatiser une grande partie des tâches d'intégration, de création d'applications et de services généralement effectuées manuellement par les entreprises, en particulier dans le secteur financier, grâce à des acquisitions de premier plan qui constituent de solides indicateurs du potentiel de croissance du secteur.

Depuis des années, les banques et les organisations de services financiers sont engagées dans de longs parcours de "transformation numérique". Elles sont confrontées à la mise en œuvre de nouveaux logiciels, que ce soit pour se conformer à la réglementation, pour développer de nouveaux produits ou pour rester compétitives face au nombre croissant de startups qui perturbent le marché. Par conséquent, bon nombre de ces organisations doivent gérer un ensemble d'outils logiciels, y compris des systèmes hérités obsolètes. L'intégration transparente des anciens logiciels et données avec les nouvelles applications et données, ou simplement la modernisation des anciens logiciels, reste un défi permanent.

La solution pilotée par l'IA de FlowX.ai s'attaque à ces problèmes, permettant aux acteurs du secteur financier d'accélérer la modernisation de leurs applications et de combler le fossé entre les anciens et les nouveaux outils logiciels en quelques semaines plutôt qu'en quelques années. En tirant parti de l'approche basée sur l'IA de FlowX.ai, ces organisations peuvent de plus en plus capitaliser sur la transformation numérique en offrant de meilleurs services aux clients et en améliorant les processus internes.