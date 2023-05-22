تستمر الكلمات الطنانة "التحول الرقمي" والذكاء الاصطناعي في الهيمنة على مشهد برامج المؤسسة ، وقد نجحت شركة FlowX.ai الرومانية الناشئة في الاستفادة من هذه المفاهيم من خلال نظامها الأساسي الذي لا يحتوي على رمز / low-code والذي يدمج البرامج القديمة والجديدة. جمعت الشركة مؤخرًا 35 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة الأولى ، والتي ستستخدمها لتطوير المزيد من المنتجات والتوسع الدولي.

قادت Dawn Capital جولة التمويل ، بمشاركة من PortfoLion و SeedBlink و DayOne Capital ، الذين دعموا الشركة سابقًا في جولة أولية بقيمة 9 ملايين دولار.

تركز FlowX.ai بشكل أساسي على خدمة القطاع المالي ، مع عملاء مثل BNP Paribas و OTP و Banca Transilvania و Alpha Bank. غالبًا ما تعتمد الشركة على أطراف ثالثة مثل شركات تكامل الأنظمة ، بما في ذلك IBM و KPMG ، للتواصل مع المستخدمين المحتملين. هدفها هو مساعدة المؤسسات القديمة الكبيرة على إطلاق خدمات جديدة بسرعة للاستخدام الداخلي أو كمنتجات خارجية للتنافس مع اللاعبين الناشئين مثل البنوك الجديدة. تدعي FlowX.ai أن ما يقرب من 30 مليون مستخدم قد تفاعلوا مع المنتجات والخدمات التي تم إنشاؤها باستخدام نظامها الأساسي منذ إنشائها قبل أربع سنوات.

بينما لم تكشف FlowX.ai عن تقييمها ، كشفت PitchBook أن إيرادات الشركة الناشئة للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 كانت 1.55 مليون دولار ، بزيادة مذهلة قدرها 735٪ مقارنة بالعام السابق. تم تأسيس FlowX.ai بواسطة Ioan Iacob و Radu Cautis و Serban Chiricescu ، مع Iacob الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي الحالي.

أدركت العديد من الشركات ، مثل MuleSoft و Boomi و Sapho و Tray.io و Snaplogic و AppMaster ، منذ فترة طويلة إمكانات التكامل وسعت إلى تمكين المؤسسات من الاستفادة من التطبيقات القديمة والجديدة بسهولة أكبر. مع عمليات الاستحواذ رفيعة المستوى التي توفر مؤشرات قوية لإمكانات نمو الصناعة ، تميز FlowX.ai نفسها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة الكثير من مهام التكامل والتطبيق وإنشاء الخدمات التي تتم عادةً يدويًا بواسطة الشركات ، لا سيما في القطاع المالي.

لسنوات ، كانت البنوك ومؤسسات الخدمات المالية في رحلات "التحول الرقمي" الطويلة. يواجهون تحديات في تنفيذ برامج جديدة ، سواء للامتثال التنظيمي ، أو تطوير منتج جديد ، أو الاستمرار في المنافسة مع العدد المتزايد من الشركات الناشئة التي تعطل السوق. وبالتالي ، يجب على العديد من هذه المؤسسات إدارة مزيج من أدوات البرامج ، بما في ذلك الأنظمة القديمة القديمة. لا يزال التكامل السلس للبرامج والبيانات القديمة مع التطبيقات والبيانات الجديدة ، أو ببساطة تحديث البرامج القديمة ، يمثل تحديًا مستمرًا.

يعالج حل FlowX.ai القائم على الذكاء الاصطناعي نقاط الألم هذه ، مما يمكّن اللاعبين القدامى في القطاع المالي من تسريع تحديث التطبيقات وسد الفجوة بين أدوات البرامج القديمة والجديدة في غضون أسابيع بدلاً من سنوات. من خلال الاستفادة من نهج FlowX.ai القائم على الذكاء الاصطناعي ، يمكن لهذه المؤسسات الاستفادة بشكل متزايد من التحول الرقمي الذي يقدم خدمات أفضل للعملاء وتحسين العمليات الداخلية.