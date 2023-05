De buzzwoorden "digitale transformatie" en AI blijven het landschap van bedrijfssoftware domineren, en de Roemeense startup FlowX.ai heeft met succes op deze concepten ingespeeld met zijn no-code/low-code platform dat legacy en nieuwe software integreert. Het bedrijf haalde onlangs 35 miljoen dollar op in een Serie A-financieringsronde, die het zal gebruiken voor verdere productontwikkeling en internationale uitbreiding.

Dawn Capital leidde de financieringsronde, met deelname van PortfoLion, SeedBlink, en DayOne Capital, die het bedrijf eerder steunde in een $9 miljoen seed round.

FlowX.ai richt zich vooral op de financiële sector, met klanten als BNP Paribas, OTP, Banca Transilvania en Alpha Bank. Het bedrijf vertrouwt vaak op derden zoals systeemintegratoren, waaronder IBM en KPMG, om in contact te komen met potentiële gebruikers. Het doel is om grote oude organisaties te helpen snel nieuwe diensten te lanceren voor intern gebruik of als externe producten om te concurreren met opkomende spelers zoals neobanken. FlowX.ai beweert dat sinds zijn oprichting vier jaar geleden ongeveer 30 miljoen gebruikers interactie hebben gehad met producten en diensten die met behulp van zijn platform zijn gebouwd.

Terwijl FlowX.ai zijn waardering niet bekendmaakte, onthult PitchBook dat de inkomsten van de startup voor het jaar eindigend in december 2022 $1,55 miljoen bedroegen, een duizelingwekkende stijging van 735% ten opzichte van het voorgaande jaar. FlowX.ai werd opgericht door Ioan Iacob, Radu Cautis en Serban Chiricescu, waarbij Iacob fungeert als de huidige CEO.

Veel bedrijven, zoals MuleSoft, Boomi, Sapho, Tray.io, Snaplogic en AppMaster, erkennen al lang het potentieel van integratie en proberen organisaties in staat te stellen om zowel bestaande als nieuwe toepassingen gemakkelijker te benutten. FlowX.ai, met spraakmakende overnames die sterke indicatoren zijn van het groeipotentieel van de sector, onderscheidt zich door AI te gebruiken om veel van de integratie-, applicatie- en servicetaken te automatiseren die bedrijven doorgaans handmatig uitvoeren, met name in de financiële sector.

Al jaren zijn banken en financiële dienstverleners bezig met lange "digitale transformatie"-reizen. Ze staan voor de uitdaging om nieuwe software te implementeren, of het nu gaat om naleving van de regelgeving, ontwikkeling van nieuwe producten of om concurrerend te blijven met het groeiende aantal startups dat de markt verstoort. Bijgevolg moeten veel van deze organisaties een mix van softwaretools beheren, waaronder verouderde legacysystemen. Naadloze integratie van oude software en gegevens met nieuwe toepassingen en gegevens, of simpelweg het moderniseren van oude software, blijft een voortdurende uitdaging.

De AI-gestuurde oplossing van FlowX.ai pakt deze pijnpunten aan, waardoor spelers in de financiële sector de modernisering van applicaties kunnen versnellen en de kloof tussen oude en nieuwe softwaretools kunnen overbruggen in een kwestie van weken in plaats van jaren. Door gebruik te maken van de op AI gebaseerde aanpak van FlowX.ai kunnen deze organisaties in toenemende mate profiteren van digitale transformatie door betere diensten aan klanten te bieden en interne processen te verbeteren.