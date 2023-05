Die Schlagworte "digitale Transformation" und KI dominieren weiterhin die Unternehmenssoftware-Landschaft, und das rumänische Startup FlowX.ai hat sich diese Konzepte mit seiner No-Code- undlow-code -Plattform, die alte und neue Software integriert, erfolgreich zunutze gemacht. Das Unternehmen hat vor kurzem in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 35 Millionen US-Dollar erhalten, die es für die weitere Produktentwicklung und internationale Expansion verwenden wird.

Dawn Capital führte die Finanzierungsrunde an, mit Beteiligung von PortfoLion, SeedBlink und DayOne Capital, die das Unternehmen zuvor in einer 9-Millionen-Dollar-Seed-Runde unterstützten.

FlowX.ai konzentriert sich in erster Linie auf den Finanzsektor, mit Kunden wie BNP Paribas, OTP, Banca Transilvania und Alpha Bank. Das Unternehmen stützt sich häufig auf Dritte wie Systemintegratoren, darunter IBM und KPMG, um mit potenziellen Nutzern in Kontakt zu treten. Sein Ziel ist es, großen Unternehmen dabei zu helfen, schnell neue Dienstleistungen für den internen Gebrauch oder als externe Produkte einzuführen, um mit aufstrebenden Akteuren wie Neobanken zu konkurrieren. FlowX.ai gibt an, dass seit seiner Gründung vor vier Jahren rund 30 Millionen Nutzer mit Produkten und Dienstleistungen interagiert haben, die auf seiner Plattform entwickelt wurden.

FlowX.ai hat zwar keine Angaben zur Bewertung gemacht, aber PitchBook verrät, dass der Umsatz des Startups im Jahr 2022 bei 1,55 Millionen US-Dollar lag, was einer Steigerung von 735 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. FlowX.ai wurde von Ioan Iacob, Radu Cautis und Serban Chiricescu gegründet, wobei Iacob der aktuelle CEO ist.

Viele Unternehmen wie MuleSoft, Boomi, Sapho, Tray.io, Snaplogic und AppMaster haben das Potenzial der Integration schon lange erkannt und versuchen, Unternehmen in die Lage zu versetzen, sowohl bestehende als auch neue Anwendungen leichter zu nutzen. FlowX.ai zeichnet sich dadurch aus, dass es KI einsetzt, um einen Großteil der Integrations-, Anwendungs- und Serviceerstellungsaufgaben zu automatisieren, die von Unternehmen, insbesondere im Finanzsektor, normalerweise manuell durchgeführt werden.

Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen befinden sich seit Jahren auf einer langen Reise der "digitalen Transformation". Sie stehen vor der Herausforderung, neue Software zu implementieren, sei es zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, zur Entwicklung neuer Produkte oder um mit der wachsenden Zahl von Start-ups, die den Markt aufmischen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Folglich müssen viele dieser Unternehmen einen Mix aus Software-Tools verwalten, darunter auch veraltete Altsysteme. Die nahtlose Integration alter Software und Daten mit neuen Anwendungen und Daten oder einfach die Modernisierung alter Software bleibt eine ständige Herausforderung.

Die KI-gestützte Lösung von FlowX.ai geht auf diese Probleme ein und ermöglicht es den Akteuren des Finanzsektors, die Modernisierung ihrer Anwendungen zu beschleunigen und die Lücke zwischen alten und neuen Software-Tools innerhalb von Wochen statt Jahren zu schließen. Durch die Nutzung des KI-basierten Ansatzes von FlowX.ai können diese Unternehmen zunehmend von der digitalen Transformation profitieren, indem sie ihren Kunden bessere Dienstleistungen anbieten und ihre internen Prozesse verbessern.