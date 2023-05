As palavras da moda "transformação digital" e IA continuam a dominar o cenário do software empresarial, e a startup romena FlowX.ai aproveitou com sucesso esses conceitos com sua plataforma sem código /low-code que integra software legado e novo. A empresa angariou recentemente 35 milhões de dólares numa ronda de financiamento da Série A, que irá utilizar para um maior desenvolvimento de produtos e expansão internacional.

A Dawn Capital liderou a rodada de financiamento, com a participação da PortfoLion, SeedBlink e DayOne Capital, que anteriormente apoiou a empresa em uma rodada de sementes de US $ 9 milhões.

FlowX.ai está focado principalmente em servir o setor financeiro, com clientes como BNP Paribas, OTP, Banca Transilvania e Alpha Bank. A empresa depende muitas vezes de terceiros, como integradores de sistemas, incluindo a IBM e a KPMG, para se ligar a potenciais utilizadores. O seu objectivo é ajudar as grandes organizações tradicionais a lançarem rapidamente novos serviços para uso interno ou como produtos externos para competir com os actores emergentes, como os neobancos. A FlowX.ai afirma que cerca de 30 milhões de utilizadores interagiram com produtos e serviços criados através da sua plataforma desde a sua criação, há quatro anos.

Embora a FlowX.ai não tenha divulgado sua avaliação, o PitchBook revela que as receitas da startup para o ano encerrado em dezembro de 2022 foram de US $ 1,55 milhão, um aumento impressionante de 735% em relação ao ano anterior. FlowX.ai foi fundada por Ioan Iacob, Radu Cautis e Serban Chiricescu, com Iacob atuando como o atual CEO.

Muitas empresas, como a MuleSoft, a Boomi, a Sapho, a Tray.io, a Snaplogic e a AppMaster, há muito que reconheceram o potencial da integração e procuraram permitir que as organizações aproveitassem mais facilmente as aplicações antigas e novas. Com aquisições de alto nível que fornecem fortes indicadores do potencial de crescimento da indústria, a FlowX.ai distingue-se pela utilização de IA para automatizar grande parte das tarefas de integração, aplicação e criação de serviços normalmente realizadas manualmente pelas empresas, especialmente no sector financeiro.

Durante anos, os bancos e as organizações de serviços financeiros têm estado em longas jornadas de "transformação digital". São desafiados a implementar novo software, seja para conformidade regulamentar, desenvolvimento de novos produtos ou para se manterem competitivos com o número crescente de startups que perturbam o mercado. Consequentemente, muitas destas organizações têm de gerir uma mistura de ferramentas de software, incluindo sistemas antigos desactualizados. A integração perfeita de software e dados antigos com novas aplicações e dados, ou simplesmente a modernização de software antigo, continua a ser um desafio contínuo.

A solução baseada em IA da FlowX.ai aborda esses pontos problemáticos, permitindo que os players legados do setor financeiro acelerem a modernização de aplicativos e preencham a lacuna entre ferramentas de software antigas e novas em questão de semanas, em vez de anos. Ao aproveitar a abordagem baseada em IA da FlowX.ai, essas organizações podem capitalizar cada vez mais a transformação digital, oferecendo melhores serviços aos clientes e melhorando os processos internos.