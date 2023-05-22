"Dijital dönüşüm" ve yapay zeka, kurumsal yazılım ortamına hakim olmaya devam ediyor ve Rumen startup FlowX.ai, eski ve yeni yazılımları entegre eden kodsuz/ low-code platformuyla bu kavramlardan başarıyla yararlandı. Şirket kısa süre önce, daha fazla ürün geliştirme ve uluslararası genişleme için kullanacağı A Serisi finansman turunda 35 milyon dolar topladı.

Dawn Capital, daha önce şirketi 9 milyon dolarlık bir başlangıç turunda destekleyen PortfoLion, SeedBlink ve DayOne Capital'in katılımıyla finansman turunu yönetti.

FlowX.ai, öncelikle BNP Paribas, OTP, Banca Transilvania ve Alpha Bank gibi müşterilerle finans sektörüne hizmet vermeye odaklanmıştır. Şirket, potansiyel kullanıcılarla bağlantı kurmak için genellikle IBM ve KPMG dahil olmak üzere sistem entegratörleri gibi üçüncü taraflara güvenir. Amacı, büyük eski kuruluşların dahili kullanım için veya neo-bankalar gibi gelişmekte olan oyuncularla rekabet etmek için harici ürünler olarak yeni hizmetleri hızla başlatmasına yardımcı olmaktır. FlowX.ai, dört yıl önceki başlangıcından bu yana yaklaşık 30 milyon kullanıcının platformu kullanılarak oluşturulan ürün ve hizmetlerle etkileşime girdiğini iddia ediyor.

FlowX.ai, değerlemesini açıklamazken, PitchBook, girişimin Aralık 2022'de sona eren yıl için gelirlerinin, bir önceki yıla göre %735'lik şaşırtıcı bir artışla 1,55 milyon dolar olduğunu ortaya koyuyor. FlowX.ai, Ioan Iacob, Radu Cautis ve Serban Chiricescu tarafından kuruldu ve Iacob şu anki CEO olarak görev yapıyor.

MuleSoft, Boomi, Sapho, Tray.io, Snaplogic ve AppMaster gibi birçok şirket, entegrasyonun potansiyelini uzun süredir kabul ediyor ve kuruluşların hem eski hem de yeni uygulamalardan daha kolay yararlanmasını sağlamaya çalışıyor. Sektörün büyüme potansiyeline dair güçlü göstergeler sağlayan yüksek profilli satın almalarla FlowX.ai, özellikle finans sektöründeki işletmeler tarafından tipik olarak manuel olarak gerçekleştirilen entegrasyon, uygulama ve hizmet oluşturma görevlerinin çoğunu otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanarak kendisini farklı kılıyor.

Bankalar ve finansal hizmet kuruluşları yıllardır uzun "dijital dönüşüm" yolculuklarındalar. Mevzuat uyumluluğu, yeni ürün geliştirme ya da piyasayı bozan artan sayıda girişimle rekabet gücünü korumak için yeni yazılımları uygulama konusunda zorluk yaşıyorlar. Sonuç olarak, bu kuruluşların çoğu, güncelliğini yitirmiş eski sistemler de dahil olmak üzere bir dizi yazılım aracını yönetmek zorundadır. Eski yazılım ve verilerin yeni uygulamalar ve verilerle sorunsuz entegrasyonu veya basitçe eski yazılımı modernize etmek, süregelen bir zorluk olmaya devam ediyor.

FlowX.ai'nin yapay zeka destekli çözümü, finans sektörünün eski oyuncularının uygulama modernizasyonunu hızlandırmasını ve eski ve yeni yazılım araçları arasındaki boşluğu yıllar yerine haftalar içinde kapatmasını sağlayarak bu sorunlu noktaları ele alıyor. FlowX.ai'nin yapay zeka tabanlı yaklaşımından yararlanan bu kuruluşlar, müşterilere daha iyi hizmetler sunarak ve dahili süreçleri iyileştirerek dijital dönüşümden giderek daha fazla yararlanabilir.