Модные слова "цифровая трансформация" и искусственный интеллект продолжают доминировать в сфере корпоративного программного обеспечения, и румынский стартап FlowX.ai успешно воспользовался этими понятиями благодаря своей платформе no-code/low-code, которая интегрирует устаревшее и новое программное обеспечение. Недавно компания привлекла $35 млн в рамках серии А финансирования, которые она будет использовать для дальнейшего развития продукта и международной экспансии.

Компания Dawn Capital возглавила раунд финансирования при участии PortfoLion, SeedBlink и DayOne Capital, которые ранее поддержали компанию в посевном раунде в размере 9 миллионов долларов.

FlowX.ai в основном ориентирована на обслуживание финансового сектора, среди ее клиентов такие банки, как BNP Paribas, OTP, Banca Transilvania и Alpha Bank. Компания часто прибегает к помощи третьих сторон, таких как системные интеграторы, включая IBM и KPMG, для установления контактов с потенциальными пользователями. Цель компании - помочь крупным унаследованным организациям быстро запустить новые услуги для внутреннего использования или в качестве внешних продуктов, чтобы конкурировать с развивающимися игроками, такими как необанки. FlowX.ai утверждает, что с момента создания четыре года назад около 30 миллионов пользователей взаимодействовали с продуктами и услугами, созданными с помощью ее платформы.

Хотя FlowX.ai не раскрыла свою оценку, PitchBook сообщает, что выручка стартапа за год, закончившийся в декабре 2022 года, составила $1,55 млн, что на 735% больше, чем в предыдущем году. FlowX.ai была основана Йоаном Якобом, Раду Каутисом и Сербаном Чирическу, причем Якоб является нынешним генеральным директором.

Многие компании, такие как MuleSoft, Boomi, Sapho, Tray.io, Snaplogic и AppMaster, давно осознали потенциал интеграции и стремятся дать организациям возможность легче использовать как старые, так и новые приложения. FlowX.ai, чьи громкие приобретения стали убедительными индикаторами потенциала роста отрасли, отличается тем, что использует искусственный интеллект для автоматизации большинства задач по интеграции, созданию приложений и услуг, которые обычно выполняются вручную, особенно в финансовом секторе.

В течение многих лет банки и финансовые организации находятся в длительном процессе "цифровой трансформации". Они сталкиваются с необходимостью внедрения нового программного обеспечения, будь то для обеспечения соответствия нормативным требованиям, разработки новых продуктов или сохранения конкурентоспособности на фоне растущего числа стартапов, разрушающих рынок. Следовательно, многие из этих организаций вынуждены работать с различными программными инструментами, включая устаревшие унаследованные системы. Беспрепятственная интеграция старого программного обеспечения и данных с новыми приложениями и данными, или просто модернизация старого программного обеспечения, остается постоянной проблемой.

Решение FlowX.ai, основанное на искусственном интеллекте, решает эти проблемы, позволяя игрокам финансового сектора ускорить модернизацию приложений и преодолеть разрыв между старыми и новыми программными инструментами за считанные недели, а не годы. Используя подход FlowX.ai, основанный на искусственном интеллекте, эти организации могут все больше использовать преимущества цифровой трансформации, предлагая клиентам более качественные услуги и улучшая внутренние процессы.