热门词汇 "数字化转型 "和人工智能继续主导着企业软件领域，罗马尼亚初创公司FlowX.ai凭借其无代码/low-code 平台成功地挖掘了这些概念，整合了传统和新软件。该公司最近在A轮融资中筹集了3500万美元，它将利用这些资金进行进一步的产品开发和国际扩张。

Dawn Capital领投了这轮融资，PortfoLion、SeedBlink和DayOne Capital也参与其中，后者曾在900万美元的种子轮中支持该公司。

FlowX.ai主要专注于服务金融行业，客户包括法国巴黎银行、OTP、Banca Transilvania和Alpha银行。该公司经常依靠系统集成商等第三方，包括IBM和KPMG，来与潜在用户建立联系。它的目标是帮助大型传统组织迅速推出内部使用的新服务，或作为外部产品，与新银行等新兴参与者竞争。FlowX.ai声称，自四年前成立以来，大约有3000万用户与使用其平台构建的产品和服务进行了互动。

虽然FlowX.ai没有透露其估值，但PitchBook显示，截至2022年12月，该创业公司的收入为155万美元，与前一年相比，增长了惊人的735%。FlowX.ai由Ioan Iacob、Radu Cautis和Serban Chiricescu创立，Iacob担任现任CEO。

许多公司，如MuleSoft、Boomi、Sapho、Tray.io、Snaplogic和AppMaster，早就认识到了整合的潜力，并试图使企业能够更容易地驾驭传统和新的应用程序。随着高调的收购为该行业的增长潜力提供了有力的指标，FlowX.ai通过利用人工智能来自动化许多通常由企业手动完成的集成、应用和服务创建任务而脱颖而出，特别是在金融领域。

多年来，银行和金融服务机构一直在进行漫长的 "数字化转型 "之旅。他们面临着实施新软件的挑战，无论是为了遵守法规、开发新产品，还是为了在越来越多的初创企业颠覆市场的情况下保持竞争力。因此，这些组织中的许多人必须管理一个混合的软件工具，包括过时的传统系统。旧的软件和数据与新的应用程序和数据的无缝整合，或者仅仅是旧软件的现代化，仍然是一个持续的挑战。

FlowX.ai的人工智能驱动的解决方案解决了这些痛点，使金融业的传统企业能够加速应用现代化，并在几周而不是几年内弥合新旧软件工具之间的差距。通过利用FlowX.ai基于人工智能的方法，这些组织可以越来越多地利用数字化转型，为客户提供更好的服务并改善内部流程。