Crossplane 1.14 est lancé en mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience d'ingénierie de plate-forme

Les créateurs du modèle Crossplane ont récemment annoncé le lancement de sa dernière version. Avec les ingénieurs de plate-forme comme objectif principal, Crossplane 1.14 constitue la version la plus grandiose du projet, introduisant une pléthore d'avantages avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. L'interface de ligne de commande (CLI) a été redynamisée avec plusieurs commandes jugées utiles pour la création et la supervision du plan de contrôle, renforçant ainsi la boîte à outils des ingénieurs de plate-forme.

De nouvelles commandes telles que init (pour le lancement du projet), build et push (pour empaqueter et distribuer dans un registre), install (pour déployer le package dans un plan de contrôle), render (pour tester la logique de composition) et trace (pour examiner les ressources actives ) ont été ajoutés à la CLI. Les deux dernières commandes, render et trace, sont particulièrement importantes selon les responsables du projet. Ces commandes rationalisent le processus de test des compositions avant le déploiement du cluster en direct et facilitent en conséquence l'inspection des ressources spécifiques.

Particulièrement utile pour l'analyse des causes profondes, la commande trace de cette dernière édition étudie et examine les ressources en direct, tandis que la commande render innovante permet aux développeurs de visualiser leurs compositions avant de continuer, en vérifiant au préalable leur exactitude. Cette fonctionnalité répond avec indulgence à la rareté précédente des tests de composition avant le clustering en direct.

La version bêta de Composition Functions est également lancée dans cette dernière version, une avancée qui permet aux développeurs d'écrire une logique personnalisée avec n'importe quel langage choisi. En complément, les fonctions génériques proposées par le projet allègent la charge de codage pour les développeurs.

Jared Watts, co-créateur, mainteneur et membre du comité directeur de Crossplane, a suggéré le potentiel d'un prochain écosystème de fonctions échangeables sur le Upbound Marketplace. Ces fonctions intégrées devraient répondre à des scénarios courants que la composition traditionnelle basée sur les capacités de patch et de transformation ne pouvait pas gérer auparavant. Cette flexibilité combinée d'utilisation de n'importe quel langage pour une logique personnalisée ou de réutilisation des fonctions génériques ouvre un éventail de nouvelles possibilités pour ceux qui érigent des plans de contrôle avec Crossplane.

Crossplane 1.14 marque également l'introduction de l'API Usage, qui facilite la déclaration des relations de dépendance entre les ressources. L'intention sous-jacente ici est de résoudre le problème des ressources orphelines laissées pour compte lorsque Crossplane ne parvient pas à ranger toutes les ressources. Ce problème survient lorsqu'une ressource dépendante est supprimée avant sa ressource parent, laissant Crossplane impuissant, incapable de supprimer la ressource restante. La nouvelle fonctionnalité Usage annule les règles de suppression d'origine et bloque la suppression des ressources dépendantes.

Avec davantage d'investissements destinés à améliorer l'expérience des développeurs et à révolutionner les méthodes de construction d'avions de contrôle, la prochaine version majeure de Crossplane a déjà généré un air d'anticipation, prévue pour janvier 2024.

