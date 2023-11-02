Crossplane 1.14 запускается с упором на улучшение опыта разработки платформ

Создатели модели Crossplane недавно объявили о выпуске ее последней версии. Crossplane 1.14 в центре внимания которого находятся инженеры платформ, является самой грандиозной версией проекта, предоставляющей множество преимуществ и множество новых функций. Интерфейс командной строки (CLI) был обновлен несколькими командами, которые считаются полезными для создания и контроля плоскости управления, тем самым расширяя набор инструментов инженеров платформы.

Новые команды, такие как init (для запуска проекта), build и push (для упаковки и распространения в реестр), install (для развертывания пакета в плоскости управления), render (для проверки логики композиции) и trace (для проверки действующих ресурсов). ) были добавлены в CLI. Последние две команды, render и trace, особенно важны для сопровождающих проекта. Эти команды упрощают процесс тестирования композиций перед развертыванием живого кластера и, соответственно, облегчают проверку конкретных ресурсов.

Команда trace последней версии, особенно полезная для анализа первопричин, исследует и проверяет живые ресурсы, а инновационная команда render позволяет разработчикам визуализировать свои композиции перед тем, как двигаться дальше, предварительно проверяя их правильность. Эта функция снисходительно решает проблему прежнего дефицита тестирования композиции перед динамической кластеризацией.

В этой последней версии также запущена бета-версия функций композиции — усовершенствование, которое позволяет разработчикам писать собственную логику на любом выбранном языке. В дополнение к этому, общие функции, предлагаемые проектом, облегчают бремя кодирования для разработчиков.

Джаред Уоттс, соавтор, сопровождающий и член руководящего комитета Crossplane, предположил потенциал будущей экосистемы торгуемых функций на Upbound Marketplace. Ожидается, что эти встроенные функции будут удовлетворять распространенным сценариям, с которыми раньше не могла справиться традиционная композиция, основанная на возможностях исправления и преобразования. Эта комбинированная гибкость использования любого языка для пользовательской логики или повторного использования общих функций открывает множество новых возможностей для тех, кто создает плоскости управления с помощью Crossplane.

Crossplane 1.14 также знаменует собой введение Usage API, который облегчает объявление отношений зависимости между ресурсами. Основная цель здесь — решить проблему, когда ресурсы-сироты остаются позади, когда Crossplane не может привести в порядок все ресурсы. Эта проблема возникает, когда зависимый ресурс удаляется раньше, чем его родительский ресурс, в результате чего Crossplane становится беспомощным и не может удалить оставшийся ресурс. Новая функция Usage учитывает исходные правила удаления и блокирует удаление зависимых ресурсов.

Благодаря увеличению инвестиций, направленных на расширение опыта разработчиков и революционизацию методов построения плоскостей управления, предстоящий основной выпуск Crossplane уже вызвал атмосферу ожидания, запланированного на январь 2024 года.

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