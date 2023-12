Crossplane 1.14 wordt gelanceerd met de nadruk op het verbeteren van de platformengineeringervaring

De makers van het Crossplane model hebben onlangs de lancering van de nieuwste versie aangekondigd. Met platformingenieurs als primaire focus, is Crossplane 1.14 de grootste release van het project en introduceert een overvloed aan voordelen met veel nieuwe functionaliteiten. De opdrachtregelinterface (CLI) is nieuw leven ingeblazen met verschillende opdrachten, die nuttig worden geacht voor het maken en toezicht houden op besturingsvlakken, waardoor de gereedschapskist van platformingenieurs wordt versterkt.

Nieuwe opdrachten zoals init (voor projectinitiatie), build en push (om te verpakken en te distribueren naar een register), install (om het pakket in een besturingsvlak te implementeren), render (om de compositielogica te testen) en trace (voor het onderzoeken van live bronnen ) zijn toegevoegd aan de CLI. De laatste twee opdrachten, render en trace, zijn volgens de projectbeheerders bijzonder belangrijk. Deze opdrachten stroomlijnen het testproces voor composities vóór de live-clusterimplementatie en vergemakkelijken dienovereenkomstig specifieke resource-inspectie.

trace commando van deze nieuwste editie is vooral handig voor analyse van de hoofdoorzaak en onderzoekt en onderzoekt live bronnen, terwijl het innovatieve render commando ontwikkelaars in staat stelt hun composities te visualiseren voordat ze verder gaan, waarbij ze vooraf de juistheid ervan verifiëren. De eerdere schaarste aan compositietests vóór live clustering wordt met deze functie op milde wijze aangepakt.

Ook gelanceerd in deze nieuwste versie is de Composition Functions-bèta, een vooruitgang waarmee ontwikkelaars aangepaste logica kunnen schrijven in elke gekozen taal. Als aanvulling hierop verlichten de generieke functies die door het project worden aangeboden de codeerlast voor ontwikkelaars.

Jared Watts, mede-maker, beheerder en lid van de stuurgroep van Crossplane, heeft het potentieel geopperd voor een opkomend ecosysteem van verhandelbare functies in de Upbound Marketplace. Van deze ingebouwde functies wordt verwacht dat ze tegemoetkomen aan veelvoorkomende scenario's die de traditionele samenstelling op basis van patch- en transformatiemogelijkheden voorheen niet aankon. Deze gecombineerde flexibiliteit van het gebruik van elke taal voor aangepaste logica of het hergebruiken van de generieke functies opent een scala aan nieuwe mogelijkheden voor degenen die besturingsvlakken bouwen met Crossplane.

Crossplane 1.14 markeert ook de introductie van de Usage API, die het declareren van afhankelijkheidsrelaties tussen bronnen vergemakkelijkt. De onderliggende bedoeling hier is om het probleem aan te pakken dat verweesde hulpbronnen achterblijven wanneer Crossplane er niet in slaagt alle hulpbronnen op te ruimen. Dit probleem doet zich voor wanneer een afhankelijke bron wordt verwijderd vóór de bovenliggende bron, waardoor Crossplane hulpeloos achterblijft en de resterende bron niet kan verwijderen. De nieuwe Usage redeneert over de oorspronkelijke verwijderingsregels en blokkeert de verwijdering van afhankelijke bronnen.

Met meer investeringen gericht op het verbeteren van de ontwikkelaarservaring en het revolutioneren van de methoden voor het bouwen van controlevliegtuigen, heeft de aanstaande grote release van Crossplane al voor een sfeer van verwachting gezorgd, gepland voor januari 2024.

Dergelijke ontwikkelingen worden op de voet gevolgd door AppMaster , een krachtig platform no-code, dat zijn mogelijkheden versterkt om de beste tools en diensten te bieden aan platformingenieurs en -ontwikkelaars over de hele wereld.