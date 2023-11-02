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يتم إطلاق Crossplane 1.14 مع التركيز على تحسين تجربة هندسة النظام الأساسي

Nov 02, 2023
يتم إطلاق Crossplane 1.14 مع التركيز على تحسين تجربة هندسة النظام الأساسي

أعلن مبتكرو نموذج Crossplane مؤخرًا عن إطلاق أحدث إصدار له. مع التركيز الأساسي على مهندسي المنصات، يعد Crossplane 1.14 بمثابة الإصدار الأعظم للمشروع، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المزايا مع العديد من الوظائف الجديدة. تمت إعادة تنشيط واجهة سطر الأوامر (CLI) بالعديد من الأوامر، والتي تعتبر مفيدة لإنشاء مستوى التحكم والإشراف عليه، وبالتالي تعزيز صندوق الأدوات لمهندسي النظام الأساسي.

أوامر جديدة مثل init (لبدء المشروع)، build push (للحزم والتوزيع على السجل)، install (لنشر الحزمة في مستوى التحكم)، render (لاختبار منطق التركيب)، trace (لفحص الموارد الحية ) تمت إضافتها إلى CLI. الأمران الأخيران، render و trace ، لهما أهمية خاصة وفقًا لمشرفي المشروع. تعمل هذه الأوامر على تبسيط عملية اختبار التركيبات قبل النشر المباشر للمجموعة وتسهيل فحص الموارد المحددة وفقًا لذلك.

يعد أمر trace لهذا الإصدار الأخير مفيدًا بشكل خاص لتحليل السبب الجذري، حيث يقوم بالتحقيق في الموارد الحية وفحصها، بينما يسمح أمر render المبتكر للمطورين بتصور تركيباتهم قبل المضي قدمًا، والتحقق من صحتها مسبقًا. تتم معالجة الندرة السابقة لاختبار التركيب قبل التجميع المباشر من خلال هذه الميزة.

تم أيضًا إطلاق الإصدار التجريبي من Composition Functions في هذا الإصدار الأخير، وهو تقدم يسمح للمطورين بكتابة منطق مخصص بأي لغة مختارة. واستكمالًا لذلك، تعمل الوظائف العامة التي يقدمها المشروع على تخفيف عبء البرمجة على المطورين.

اقترح جاريد واتس ، المؤسس المشارك والمشرف وعضو اللجنة التوجيهية لـ Crossplane ، إمكانية وجود نظام بيئي قادم للوظائف القابلة للتداول في Upbound Marketplace. من المتوقع أن تلبي هذه الوظائف المضمنة السيناريوهات الشائعة التي لم تتمكن التركيبة التقليدية القائمة على قدرات التصحيح والتحويل من التعامل معها سابقًا. تفتح هذه المرونة المدمجة في استخدام أي لغة للمنطق المخصص أو إعادة استخدام الوظائف العامة مجموعة من الإمكانيات الجديدة لأولئك الذين يقومون بتركيب مستويات التحكم باستخدام Crossplane.

يمثل Crossplane 1.14 أيضًا مقدمة واجهة برمجة تطبيقات Usage ، التي تسهل الإعلان عن علاقات التبعية بين الموارد. الهدف الأساسي هنا هو معالجة مشكلة ترك الموارد المعزولة عندما يفشل Crossplane في ترتيب جميع الموارد. تنشأ هذه المشكلة عندما يتم حذف مورد تابع قبل المورد الأصلي، مما يترك Crossplane عاجزًا وغير قادر على حذف المورد المتبقي. تعتمد وظيفة Usage الجديدة على قواعد الحذف الأصلية وتمنع حذف الموارد التابعة.

مع المزيد من الاستثمارات الموجهة نحو تعزيز تجربة المطورين وإحداث ثورة في أساليب بناء طائرات التحكم، فقد ولّد الإصدار الرئيسي القادم من Crossplane بالفعل جوًا من الترقب، والمقرر إصداره في يناير 2024.

تتم متابعة هذه التطورات عن كثب بواسطة AppMaster ، وهي منصة عالية الأداء no-code ، تعمل على تعزيز قدراتها لتوفير أفضل الأدوات والخدمات في فئتها لمهندسي ومطوري الأنظمة الأساسية في جميع أنحاء العالم.

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