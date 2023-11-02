Crossplane 1.14 发布，重点提升平台工程体验

Crossplane模型的创建者最近宣布推出其最新版本。 Crossplane 1.14以平台工程师为主要关注点，是该项目最重要的版本，引入了许多新功能和众多优势。命令行界面（CLI）已通过多个命令重新注入活力，这些命令对于控制平面的创建和监督非常有用，从而增强了平台工程师的工具箱。

新命令，如init （用于项目启动）、 build和push （用于打包并分发到注册表）、 install （用于将包部署到控制平面）、 render （用于测试组合逻辑）和trace （用于检查实时资源） ) 已添加到 CLI。最后两个命令render和trace对于项目维护者来说特别重要。这些命令简化了实时集群部署之前组合的测试过程，并相应地促进了特定资源检查。

这个最新版本的trace命令对根本原因分析特别有用，它可以调查和检查实时资源，而创新的render命令允许开发人员在继续之前可视化他们的作品，预先验证其正确性。此功能很好地解决了实时集群之前缺乏成分测试的问题。

最新版本中还推出了 Composition Functions beta，这是一项进步，允许开发人员使用任何选定的语言编写自定义逻辑。作为补充，该项目提供的通用函数减轻了开发人员的编码负担。

Crossplane的共同创建者、维护者和指导委员会成员Jared Watts提出了Upbound Marketplace中即将推出的可交易功能生态系统的潜力。这些内置功能有望满足基于修补和转换功能的传统组合以前无法处理的常见场景。使用任何语言进行自定义逻辑或重用通用函数的这种组合灵活性为那些使用Crossplane建立控制平面的人开辟了一系列新的可能性。

Crossplane 1.14还标志着Usage API的引入，它方便了资源之间的依赖关系的声明。这里的根本目的是解决当Crossplane无法整理所有资源时留下的孤立资源的问题。当依赖资源在其父资源之前被删除时，就会出现此问题，导致Crossplane无能为力，无法删除剩余资源。新的Usage功能会超越原始删除规则并阻止删除依赖资源。

随着越来越多的投资转向增强开发人员体验和彻底改变构建控制平面的方法，即将于 2024 年 1 月发布的Crossplane主要版本已经引起了人们的期待。

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