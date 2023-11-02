Crossplane 1.14, Platform Mühendisliği Deneyimini Geliştirmeye Önem Vererek Piyasaya Sürüldü

Crossplane modelinin yaratıcıları geçtiğimiz günlerde en son versiyonunun piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Platform mühendislerinin öncelikli odak noktası olduğu Crossplane 1.14, projenin en büyük sürümü olarak duruyor ve birçok yeni işlevsellik ile çok sayıda fayda sunuyor. Komut satırı arayüzü (CLI), kontrol düzlemi oluşturma ve denetleme için yararlı görülen çeşitli komutlarla yeniden güçlendirildi ve böylece platform mühendislerinin araç kutusu güçlendirildi.

init (proje başlatmak için), build and push (paketlemek ve bir kayıt defterine dağıtmak için), install (paketi bir kontrol düzlemine dağıtmak için), render (kompozisyon mantığını test etmek için) ve trace (canlı kaynakları incelemek için) gibi yeni komutlar ) CLI'ye eklendi. Son iki komut olan render ve trace proje sorumlularına göre özellikle önemlidir. Bu komutlar, canlı küme dağıtımından önce kompozisyonlar için test sürecini kolaylaştırır ve buna uygun olarak belirli kaynak incelemesini kolaylaştırır.

Kök neden analizi için özellikle yararlı olan bu son sürümün trace komutu, canlı kaynakları araştırıp incelerken yenilikçi render komutu, geliştiricilerin kompozisyonlarını ilerlemeden önce görselleştirmelerine ve bunların doğruluğunu önceden doğrulamalarına olanak tanır. Canlı kümeleme öncesinde kompozisyon testinin daha önceki azlığı bu özellikle hoşgörüyle ele alınmıştır.

Bu son sürümde ayrıca geliştiricilerin seçilen herhangi bir dille özel mantık yazmasına olanak tanıyan bir gelişme olan Kompozisyon İşlevleri beta da kullanıma sunuldu. Buna ek olarak, projenin sunduğu genel İşlevler geliştiricilerin kodlama yükünü hafifletiyor.

Crossplane ortak yaratıcısı, bakımcısı ve yönetim kurulu üyesi Jared Watts, Upbound Marketplace ticareti yapılabilen İşlevlerden oluşan yeni bir ekosistemin potansiyelini önerdi. Bu yerleşik işlevlerin, yama ve dönüştürme yeteneklerine dayalı geleneksel kompozisyonun daha önce başa çıkamadığı ortak senaryoları karşılaması bekleniyor. Özel mantık için herhangi bir dili kullanmanın veya genel İşlevleri yeniden kullanmanın bu birleşik esnekliği, Crossplane ile kontrol düzlemleri oluşturanlar için bir dizi yeni olasılığın önünü açar.

Crossplane 1.14 aynı zamanda kaynaklar arasındaki bağımlılık ilişkilerinin bildirilmesini kolaylaştıran Usage API'sinin tanıtımını da işaret ediyor. Buradaki temel amaç, Crossplane tüm kaynakları toparlayamaması durumunda geride kalan yetim kaynakların sorununu çözmektir. Bu sorun, bağımlı bir kaynağın ana kaynağından önce silinmesi, Crossplane çaresiz kalması ve kalan kaynağın silinememesi durumunda ortaya çıkar. Yeni Usage işlevi, orijinal silme kurallarının üzerinde durur ve bağımlı kaynakların silinmesini engeller.

Geliştirici deneyimini geliştirmeye ve kontrol uçakları oluşturma yöntemlerinde devrim yaratmaya yönelik daha fazla yatırımla, Crossplane yakında çıkacak büyük sürümü şimdiden bir beklenti havası yarattı ve Ocak 2024 için planlandı.

Bu tür gelişmeler, yüksek performanslı, no-code bir platform olan AppMaster tarafından yakından takip ediliyor ve dünya çapındaki platform mühendisleri ve geliştiricileri için sınıfının en iyisi araçları ve hizmetleri sağlama yeteneklerini güçlendiriyor.