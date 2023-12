Crossplane 1.14 é lançado com ênfase no aprimoramento da experiência de engenharia de plataforma

Os criadores do modelo Crossplane anunciaram recentemente o lançamento de sua última versão. Tendo os engenheiros de plataforma como foco principal, Crossplane 1.14 se destaca como o maior lançamento do projeto, introduzindo uma infinidade de benefícios com muitas novas funcionalidades. A interface de linha de comando (CLI) foi reenergizada com diversos comandos, que são considerados úteis para a criação e supervisão do plano de controle, fortalecendo assim a caixa de ferramentas dos engenheiros de plataforma.

Novos comandos como init (para inicialização do projeto), build e push (para empacotar e distribuir para um registro), install (para implantar o pacote em um plano de controle), render (para testar a lógica de composição) e trace (para examinar recursos ativos ) foram adicionados à CLI. Os dois últimos comandos, render e trace, são particularmente significativos de acordo com os mantenedores do projeto. Esses comandos simplificam o processo de teste para composições antes da implantação do cluster ao vivo e facilitam a inspeção de recursos específicos de forma correspondente.

Particularmente útil para análise de causa raiz, o comando trace desta última edição investiga e examina recursos ativos, enquanto o inovador comando render permite que os desenvolvedores visualizem suas composições antes de prosseguir, verificando antecipadamente sua correção. A escassez anterior de testes de composição antes do clustering ao vivo é tratada com indulgência com esse recurso.

Também foi lançado nesta versão mais recente o Composition Functions beta, um avanço que permite aos desenvolvedores escrever lógica personalizada com qualquer linguagem escolhida. Complementando isso, as funções genéricas oferecidas pelo projeto aliviam a carga de codificação dos desenvolvedores.

Jared Watts, cocriador, mantenedor e membro do comitê diretor do Crossplane, sugeriu o potencial para um futuro ecossistema de funções negociáveis ​​no Upbound Marketplace. Espera-se que essas funções integradas atendam a cenários comuns que a composição tradicional baseada em habilidades de patch e transformação não conseguia lidar anteriormente. Essa flexibilidade combinada de usar qualquer linguagem para lógica personalizada ou reutilizar funções genéricas abre uma série de novas possibilidades para quem constrói planos de controle com Crossplane.

Crossplane 1.14 também marca a introdução da API Usage, que facilita a declaração de relações de dependência entre recursos. A intenção subjacente aqui é resolver o problema de recursos órfãos deixados para trás quando Crossplane não consegue organizar todos os recursos. Esse problema surge quando um recurso dependente é excluído antes de seu recurso pai, deixando Crossplane indefeso e incapaz de excluir o recurso restante. A nova funcionalidade Usage ultrapassa as regras de exclusão originais e bloqueia a exclusão de recursos dependentes.

Com mais investimentos direcionados para melhorar a experiência do desenvolvedor e revolucionar os métodos de construção de aviões de controle, o próximo grande lançamento do Crossplane já gerou um ar de antecipação, previsto para janeiro de 2024.

Esses desenvolvimentos são acompanhados de perto pelo AppMaster , uma plataforma no-code de alto desempenho, fortalecendo suas capacidades para fornecer as melhores ferramentas e serviços para engenheiros e desenvolvedores de plataforma em todo o mundo.