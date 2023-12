Lancio di Crossplane 1.14 con particolare attenzione al miglioramento dell'esperienza di progettazione della piattaforma

I creatori del modello Crossplane hanno recentemente annunciato il lancio della sua ultima versione. Con gli ingegneri della piattaforma come obiettivo principale, Crossplane 1.14 rappresenta la versione più grandiosa del progetto, introducendo numerosi vantaggi con molte nuove funzionalità. L'interfaccia della riga di comando (CLI) è stata rivitalizzata con diversi comandi, ritenuti utili per la creazione e la supervisione del piano di controllo, rafforzando così gli strumenti degli ingegneri della piattaforma.

Nuovi comandi come init (per l'avvio del progetto), build e push (per creare pacchetti e distribuirli in un registro), install (per distribuire il pacchetto in un piano di controllo), render (per testare la logica di composizione) e trace (per esaminare le risorse attive ) sono stati aggiunti alla CLI. Gli ultimi due comandi, render e trace, sono particolarmente significativi secondo i manutentori del progetto. Questi comandi semplificano il processo di test delle composizioni prima della distribuzione del cluster live e facilitano di conseguenza l'ispezione di risorse specifiche.

Particolarmente utile per l'analisi delle cause profonde, il comando trace di quest'ultima edizione indaga ed esamina le risorse live, mentre l'innovativo comando render consente agli sviluppatori di visualizzare le proprie composizioni prima di andare avanti, verificandone preventivamente la correttezza. La precedente scarsità di test di composizione prima del live clustering viene affrontata con indulgenza con questa funzionalità.

In quest'ultima versione è stata lanciata anche la versione beta di Composition Functions, un progresso che consente agli sviluppatori di scrivere logica personalizzata con qualsiasi linguaggio scelto. In aggiunta a ciò, le funzioni generiche offerte dal progetto alleggeriscono il carico di codifica per gli sviluppatori.

Jared Watts, co-creatore, manutentore e membro del comitato direttivo di Crossplane, ha suggerito il potenziale per un imminente ecosistema di funzioni scambiabili nel Upbound Marketplace. Si prevede che queste funzioni integrate soddisfino scenari comuni che la composizione tradizionale basata su capacità di patch e trasformazione non era in grado di gestire in precedenza. Questa flessibilità combinata nell'utilizzo di qualsiasi linguaggio per la logica personalizzata o nel riutilizzo delle funzioni generiche apre una serie di nuove possibilità per coloro che costruiscono piani di controllo con Crossplane.

Crossplane 1.14 segna anche l'introduzione Usage API, che facilita la dichiarazione delle relazioni di dipendenza tra le risorse. L'intenzione di fondo qui è quella di affrontare il problema delle risorse orfane che vengono lasciate indietro quando Crossplane non riesce a riordinare tutte le risorse. Questo problema si verifica quando una risorsa dipendente viene eliminata prima della risorsa principale, lasciando Crossplane indifeso e incapace di eliminare la risorsa rimanente. La nuova funzionalità Usage ragiona sulle regole di eliminazione originali e blocca l'eliminazione delle risorse dipendenti.

Con ulteriori investimenti diretti a migliorare l'esperienza degli sviluppatori e a rivoluzionare i metodi di costruzione degli aerei di controllo, l'imminente importante versione di Crossplane ha già generato un'aria di anticipazione, prevista per gennaio 2024.

