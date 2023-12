Wprowadzenie na rynek wersji Crossplane 1.14 z naciskiem na ulepszenie doświadczenia inżynierskiego platformy

Twórcy modelu Crossplane ogłosili niedawno premierę jego najnowszej wersji. Ponieważ inżynierowie platform skupiają się głównie na inżynierach platform, Crossplane 1.14 jest najwspanialszą wersją projektu, wprowadzającą mnóstwo korzyści z wieloma nowymi funkcjonalnościami. Interfejs wiersza poleceń (CLI) został ponownie wzbogacony o kilka poleceń, które uznano za przydatne do tworzenia płaszczyzny sterowania i nadzoru, wzmacniając w ten sposób zestaw narzędzi inżynierów platformy.

Nowe polecenia, takie jak init (do inicjowania projektu), build i push (do spakowania i dystrybucji do rejestru), install (do wdrożenia pakietu na płaszczyźnie kontrolnej), render (do przetestowania logiki kompozycji) i trace (do sprawdzania aktywnych zasobów ) zostały dodane do interfejsu CLI. Ostatnie dwie komendy, render i trace, są szczególnie istotne w opinii opiekunów projektu. Polecenia te usprawniają proces testowania kompozycji przed wdrożeniem klastra na żywo i odpowiednio ułatwiają kontrolę określonych zasobów.

Szczególnie przydatne do analizy głównych przyczyn, polecenie trace w najnowszej edycji bada i sprawdza aktywne zasoby, podczas gdy innowacyjne polecenie render pozwala programistom wizualizować swoje kompozycje przed przejściem do przodu, wcześniej weryfikując ich poprawność. Dzięki tej funkcji pobłażliwie rozwiązano poprzednią niedostateczną liczbę testów składu przed grupowaniem na żywo.

W najnowszej wersji wprowadzono także wersję beta Composition Functions, udoskonalenie umożliwiające programistom pisanie niestandardowej logiki w dowolnym wybranym języku. Uzupełniając to, ogólne funkcje oferowane przez projekt zmniejszają obciążenie programistów związane z kodowaniem.

Jared Watts, współtwórca, opiekun i członek komitetu sterującego Crossplane, zasugerował potencjał dla nadchodzącego ekosystemu zbywalnych funkcji na rynku Upbound Marketplace. Oczekuje się, że te wbudowane funkcje obsłużą typowe scenariusze, z którymi tradycyjna kompozycja oparta na możliwościach łatania i przekształcania nie była wcześniej w stanie sobie poradzić. Ta połączona elastyczność używania dowolnego języka do niestandardowej logiki lub ponownego wykorzystania funkcji ogólnych otwiera szereg nowych możliwości dla tych, którzy budują płaszczyzny sterowania za pomocą Crossplane.

Crossplane 1.14 wprowadzono także Usage API, które ułatwia deklarację zależności pomiędzy zasobami. Podstawową intencją jest rozwiązanie problemu osieroconych zasobów, które pozostają w tyle, gdy Crossplane nie uporządkuje wszystkich zasobów. Ten problem pojawia się, gdy zasób zależny zostaje usunięty przed zasobem nadrzędnym, pozostawiając Crossplane bezradnym i niezdolnym do usunięcia pozostałego zasobu. Nowa funkcjonalność Usage zastępuje oryginalne zasady usuwania i blokuje usuwanie zależnych zasobów.

Dzięki większej liczbie inwestycji mających na celu poprawę doświadczenia programistów i zrewolucjonizowanie metod konstruowania samolotów sterujących, nadchodząca główna wersja Crossplane wywołała już atmosferę oczekiwania, zaplanowaną na styczeń 2024 r.

Za takimi zmianami podąża AppMaster , wysokowydajna platforma no-code, wzmacniająca swoje możliwości w celu zapewnienia najlepszych w swojej klasie narzędzi i usług dla inżynierów i programistów platform na całym świecie.